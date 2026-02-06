Padrino López: La amnistía promueve el encuentro entre todos pero «no significa impunidad ni olvido”

El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática representa un paso trascendental hacia la superación de viejas heridas y la construcción de un futuro común en Venezuela, pero enfatizó que “la amnistía y el perdón no significan impunidad ni olvido”, sino que son herramientas necesarias para fomentar el encuentro entre todos los venezolanos.

En un post publicado en su cuenta de Instagram, Padrino López aplaudió “con esperanza y compromiso esta iniciativa”, destacando que no solo es una solución jurídica, sino también una apuesta política y moral por una paz duradera.

El ministro citó a Aristóteles, subrayando que “la estabilidad de la polis depende de la capacidad de su gente para dejar atrás las divisiones internas”. En este sentido, advirtió que si no se logra este objetivo, las disputas internas debilitan al país y lo hacen vulnerable a amenazas externas. “Solo la prudencia legislativa y una visión de Estado pueden enfrentar esta fragilidad”, agregó.

Padrino López reiteró que este enfoque busca rehacer el tejido político y social del país antes de que el conflicto interno cause daños irreversibles a la paz y a la soberanía de la República.

“Soy optimista”, concluyó el ministro, aludiendo a la importancia de esta ley como un medio para establecer un diálogo constructivo y solidificar la convivencia entre los ciudadanos. La Ley de Amnistía se presenta, así, como un pilar fundamental en la búsqueda de un futuro en el que todos los venezolanos puedan convivir en armonía, dejando atrás las divisiones que han marcado su historia reciente.

