Padrino López: Ninguna potencia imperial podrá frenar la independencia de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que ninguna potencia imperialista logrará interrumpir el camino de dignidad y soberanía emprendido por Venezuela, respaldado tanto por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como por el Poder Popular organizado. La declaración la hizo a través de su canal de Telegram, donde enfatizó que cualquier intento de agresión está destinado al fracaso.

Padrino recordó que a lo largo de la historia reciente se han cometido múltiples “errores de cálculo” contra Venezuela, como el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y la imposición del llamado “gobierno interino”. Ambos episodios —sostuvo— demostraron que sin el pueblo ni la FANB ningún plan desestabilizador puede prosperar.

El ministro alertó que un nuevo error de esa magnitud, en el actual contexto de multipolaridad emergente, podría derivar en consecuencias globales graves, incluso en escenarios de guerra a gran escala. En ese sentido, exhortó a los adversarios a “medir bien sus decisiones” antes de intentar acciones militares contra la nación.

En su mensaje, también evocó ejemplos históricos donde las fuerzas imperiales subestimaron la resistencia de los pueblos: desde la expedición de Pablo Morillo en 1815 contra el Libertador Simón Bolívar, hasta la derrota de Estados Unidos en Vietnam o el fracaso de la Alemania nazi en la operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Con ello, reiteró que Venezuela seguirá firme en la defensa de su independencia y en el rechazo a cualquier forma de dominación extranjera.

T/CO