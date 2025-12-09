Padrino López reafirma espíritu independentista del Pueblo venezolano

En un acto solemne realizado en Caracas por los 201 años de la Batalla de Ayacucho y los 123 años de la Proclama de Cipriano Castro, el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, destacó que estas fechas reafirman la vocación libertaria de los Pueblos latinoamericanos y la firmeza con la que Venezuela defiende su soberanía. Recordó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, definida por el presidente Nicolás Maduro como “el Ejército Unido Libertador del siglo XXI”, honra hoy el legado de los héroes que consolidaron la independencia continental.

Durante la ceremonia, Padrino López describió la proclama castrista como una acción “valiente y corajuda”, señalando que frente a las agresiones de los imperios europeos, “se consiguieron con un muro de dignidad, no solamente de él, sino de todo un Pueblo”. Enfatizó que estos episodios representan la esencia histórica que une a la nación y convocó a celebrarlos con “todo el fervor” para continuar defendiendo la integridad territorial.

El ministro reiteró que Venezuela actuará con firmeza ante cualquier amenaza externa. “Nosotros vamos a defender el concepto de soberanía instituido en el derecho internacional”, afirmó, al subrayar que el país mantendrá relaciones respetuosas con todas las naciones bajo el principio de autodeterminación. Aseguró que existe una responsabilidad colectiva: “Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad”.

En su intervención, también rechazó las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, señalando que mediante “la retórica inservible, inútil, extravagante del narcotráfico, se pretende agredir a un Pueblo que nació para ser libre”. Advirtió que quienes crean que la fuerza moral de los hombres y mujeres de hace dos siglos ya no está presente en el Pueblo venezolano “están completamente equivocados”.

Padrino López sostuvo que esa fortaleza histórica sigue intacta: “Es la misma estirpe, es la misma consistencia revolucionaria de independencia, es la misma coherencia antiimperialista de siempre”. Aseguró que ese espíritu proyecta la visión de la Patria grande y alimenta la resistencia nacional frente a cualquier intento de dominación.

