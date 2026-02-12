Padrino López reafirma la Defensa Integral como eje de la soberanía en el Día de la Juventud

El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, destacó este jueves la importancia histórica del año 1814 y su vigencia estratégica en el marco de la defensa nacional.

En un comunicado oficial, Padrino López señaló que la unión cívico-militar constituye “la columna vertebral de la Defensa Integral de la Nación”, concebida como un principio esencial para garantizar la estabilidad del Estado y la protección de la soberanía.

El ministro vinculó la tradición histórica con los hechos recientes, rindiendo homenaje a los efectivos que perdieron la vida el pasado 3 de enero de 2026, y destacó la labor del 397 Grupo Misilístico de Defensa Aérea Portátil G/J José Félix Ribas, en honor a su epónimo.

Padrino López subrayó que la Defensa Integral no solo es un concepto militar, sino también un compromiso social que involucra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la ciudadanía en general, promoviendo la cooperación para preservar la seguridad y el orden.

Asimismo, hizo un llamado a mantener “la flama inextinguible del honor venezolano”, incentivando la unidad de voluntades y la disciplina como herramientas para enfrentar los desafíos presentes con la misma determinación que los próceres de la independencia.El acto, enmarcado en la conmemoración del Día de la Juventud, reafirma la continuidad de políticas de defensa orientadas a la protección integral del territorio y la consolidación de la soberanía nacional.

T/CO