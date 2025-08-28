Padrino López: “Somos un pueblo libre que defiende en cualquier terreno su libertad”

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, aseguró que los venezolanos están dispuestos a defender su soberanía frente a cualquier amenaza.

“¡No somos esclavos! Somos un pueblo libre que defiende en cualquier terreno su libertad. La verdad siempre se impondrá. ¡Viva la patria!”, expresó el alto oficial a través de su canal de Telegram.

Padrino instó a “combatir la mentira imperial con argumentos sólidos y convicción patriótica”, al tiempo que llamó a participar en la jornada nacional de alistamiento militar y a asumir los retos de la reconfiguración geopolítica del siglo XXI.

También convocó a la ciudadanía a expresar su compromiso con la nación en las calles, portando símbolos patrios.

«¿Cuáles son nuestros símbolos patrios? Simón Bolívar el grande, el gigante, el Libertador; la Bandera Nacional … el que tenga una figura del comandante Chávez que salga, que salgan con Ezequiel Zamora, con Antonio José de Sucre, que salga con todos nuestros símbolos porque de esta forma le estamos diciendo no al imperialismo y no a la agresión militar, afirmó.

