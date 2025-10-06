Padrino López: Venezuela es una nación de paz y no representa amenaza para nadie

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, reafirmó que Venezuela, junto a América Latina y el Caribe, constituye una zona de paz, libre de violencia y de armas nucleares, en estricto apego a los principios del respeto, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, el alto oficial castrense destacó que el país no representa amenaza alguna para sus vecinos ni para el mundo, sino que mantiene una posición firme y patriótica orientada a la defensa de la independencia y la estabilidad nacional.

“En Venezuela no hay posturas defensivas, sino una postura patriótica que sale pa’ lante todos los días, con estrategias coherentes para defender a nuestra amada Patria”, expresó el ministro, subrayando el compromiso permanente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con la paz, la dignidad y el bienestar del pueblo venezolano.

Padrino López reiteró que la FANB, en cumplimiento de su misión constitucional, se mantiene preparada para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional, actuando con disciplina, moral y sentido histórico ante cualquier intento de agresión o desestabilización.

T/CO