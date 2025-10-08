Padrino López: Venezuela se fortalece ante escenarios de agresión con los ejercicios “Independencia 200”

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, encabezó este miércoles el inicio de los ejercicios militares Independencia 200 en los estados La Guaira y Carabobo, con el propósito de fortalecer la preparación integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del pueblo venezolano ante posibles escenarios de agresión. Según explicó, estas maniobras buscan mantener la iniciativa estratégica y garantizar la operatividad del país frente a cualquier amenaza externa.

Durante sus declaraciones, el titular de Defensa detalló que se desarrollarán 27 acciones territoriales destinadas a evitar la paralización de servicios y estructuras esenciales en caso de un ataque. Subrayó que estos ejercicios no pretenden generar alarma, sino consolidar una respuesta organizada y preventiva ante las tensiones internacionales.

“Mientras mejor preparados estemos, las cosas fluirán mejor”, sostuvo.

Padrino López resaltó la participación del Poder Popular como eje fundamental en las estrategias de defensa, destacando el compromiso cívico-militar en la protección del territorio y la soberanía nacional. Aseguró que el país mantiene una alta cohesión y conciencia colectiva frente a las amenazas foráneas.

El ministro reiteró que Venezuela enfrenta una ofensiva integral del imperialismo norteamericano, materializada en sanciones, bloqueos y presiones políticas, que calificó como actos “irracionales, antipolíticos y antihumanos”.

En este sentido, advirtió sobre la presencia de buques, aeronaves y drones estadounidenses en el mar Caribe, lo que representa una amenaza seria a la estabilidad de la región.

Finalmente, Padrino López enfatizó que la FANB, junto con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y los cuerpos de seguridad, se mantienen en situación de alerta y listos para responder con organización y dignidad.

“Del hegemón del mundo se puede esperar cualquier cosa, por eso debemos actuar con realismo, cohesión y conciencia desde la paz”, puntualizó.

