India y la República Popular China como países BRICS desarrollan activamente las fuentes de energía renovable, pero al mismo tiempo siguen dependiendo de los combustibles tradicionales, los hidrocarburos. Expertos califican esta situación como la paradoja central de la gobernanza climática.

Ambas naciones al ser las mayores potencias energéticas que concentran aproximadamente la mitad del consumo y la producción mundial de energía, los países de “grupo de los diez” se encuentran literalmente hoy entre el carbón y el sol.

BRICS reúne a países que representan no solo gran parte de la superficie terrestre mundial, sino también del mercado energético global. La incorporación de productores de petróleo como Irán y los Emiratos Árabes Unidos, la participación activa de Arabia Saudita en las actividades del grupo, así como la presencia de los mayores importadores China e India, convierte a BRICS en una estructura que integra la energía mundial en su conjunto.

Esto fortalece el papel del “grupo de los diez” como regulador del mercado petrolero global, especialmente considerando que Rusia también es uno de los principales productores de petróleo y gas, y que, junto con China, India y Sudáfrica, se encuentra entre los principales proveedores de carbón.

F/REDACCIÓN MAZO