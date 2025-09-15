Países del Caribe son convocados a conferencia especial por la soberanía y la paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la convocatoria a una conferencia especial por la soberanía y la paz de América Latina y el Caribe, durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

Explicó que el primer paso fue entregar la carta oficial al presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Gustavo Petro, con el objetivo de que el organismo asuma la organización de este encuentro “con carácter de urgencia”.

“Queremos un proceso intenso de conversaciones y diálogos para hacer valer la declaratoria de América Latina y el Caribe como territorio de paz”, expresó el mandatario, al recordar que este principio ha sido una bandera histórica de la Celac frente a los intentos de intervención extranjera en la región.

Maduro destacó que la convocatoria ha sido enviada ya a varios países y confió en que la iniciativa pueda consolidarse como un mecanismo preventivo ante los riesgos de escalada militar en el Caribe. “Espero que esta diplomacia excelsa de paz tome cuerpo y camino a tiempo para detener una guerra en el Caribe y Suramérica. Venezuela quiere paz, América Latina quiere paz, y el pueblo de Estados Unidos tampoco quiere guerra”, afirmó.

El jefe de Estado reiteró que, frente a las acciones hostiles de Washington y a los intentos de desestabilización contra Venezuela, la región debe fortalecer sus espacios de diálogo y unidad. “La paz debe ser nuestra respuesta común, más allá de diferencias políticas o ideológicas”, enfatizó.

T/CO