Países del Gran Caribe se plantan contra agresión de EE. UU. y declaran región Zona de Paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe en el Salón Simón Bolívar a los legisladores de numerosas naciones que participan en el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz.

Esta importante cumbre, que inició este viernes en la sede de la Asamblea Nacional, articula esfuerzos para defender la soberanía y la estabilidad de la región, y rechazar de manera categórica la amenaza de agresión militar de Estados Unidos (EE. UU.) contra la Patria de Bolívar y Chávez y todos los países latinoamericanos.

Propósito del encuentro

Este evento está orientado a condenar los ataques en el Caribe perpetrados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, y que son auspiciados por la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La convocatoria se realiza luego de haber efectuado una serie de mesas de trabajo del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en sus diferentes capítulos. En estas jornadas se desarrollaron actividades y reuniones con todos los sectores de la vida pública, civil, cultural, económica y política en todo el país, con el objetivo principal de preservar la paz y garantizar la soberanía de la Nación.

Autoridades y asistentes

En este sentido, es importante destacar que este foro es presidido por Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de la República Bolivariana de Venezuela, quien está acompañado por la segunda vicepresidenta de la AN, la diputada América Pérez, el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN, entre otras autoridades nacionales.

A este acto también asisten 38 invitados internacionales de diferentes países, tales como Cuba, Nicaragua, Colombia, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Grenada, San Vicente y Las Granadinas, México, Brasil, Guatemala, Honduras y Uruguay.

Todos ellos rechazan de manera categórica los ataques militares de Estados Unidos y la injerencia en los asuntos internos de otras naciones.

Volker Türk condena embestidas militares de EE. UU en el Caribe

En este contexto, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, a través de su canal en Telegram, agradece en nombre del presidente Nicolás Maduro al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por haber condenado las embestidas militares de Estados Unidos en el Caribe, que han resultado en la muerte de más de 60 personas.

Asimismo, precisa que el Gobierno venezolano continuará solicitando al Sistema de las Naciones Unidas (ONU) a «utilizar todas las capacidades que los pueblos del mundo le han confiado, con el fin de defender la tranquilidad y la soberanía de todas las naciones».

Esto se enfoca, principalmente, en la ratificación del decreto de «Zona de Paz» para la región caribeña, que fue declarado en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

T y F/ Prensa Presidencial