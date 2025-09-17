Países del mundo exigen protección para Flotilla Sumud con ayuda humanitaria a Gaza

Dieciséis ministros de Relaciones Exteriores de varios países emitieron un comunicado conjunto en respaldo a la Flotilla Global Sumud, actualmente en tránsito hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria; y alertaron sobre posibles agresiones contra la embarcación atribuido a Israel.

El documento fue suscrito por Türkiye, España, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Pakistán, Qatar, Omán, Eslovenia y Sudáfrica. Los cancilleres respaldaron los objetivos de la misión, que son la entrega de suministros esenciales y el llamado al cese de hostilidades, en concordancia con el derecho internacional y humanitario.

La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones, zarpó desde puertos tunecinos tras un retraso de 11 días causado por ataques con drones y revisiones de seguridad. Transporta alimentos infantiles, medicinas y otros insumos, además de más de 300 participantes, entre ellos parlamentarios de Francia, Brasil, España, Argentina, Argelia, Italia y Alemania.

Dos barcos acompañan la misión como unidades independientes: Uno con observadores legales internacionales y el Lifesaver 2, operado por una organización italiana de rescate marítimo. Ambas embarcaciones cumplen funciones de monitoreo jurídico y protección durante la travesía.

El comunicado advierte que cualquier agresión en aguas internacionales o detención arbitraria de tripulantes constituiría una violación del derecho internacional, con implicaciones legales para los responsables. La Flotilla Sumud representa uno de los esfuerzos más significativos en meses para desafiar el bloqueo impuesto sobre Gaza.

