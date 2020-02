Países que integran la Mnoal no comparten postura injerencista del imperio estadounidense

Actualmente existe un resurgimiento de países del mundo que integran el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), los cuales no comparten la postura injerencista del imperio estadounidense, así lo afirmó el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, por el Bloque de la Patria, Ángel Rodríguez.

En su participación en un programa transmitido por un canal de televisión privado, argumentó que los países no alineados van a seguir jugando un papel importante en la Organización de Naciones Unidas (ONU), “denunciando las medidas coercitivas unilaterales que sigue emitiendo el Gobierno estadounidense no solo a Venezuela, sino contra Turquía, Irán, Siria y es posible que a Irak”, precisó.

En su opinión, la Casa Blanca no ha entendido que en la actualidad existen naciones del mundo que tienen un peso importante en lo económico, político y militar, y juegan un rol relevante en el escenario mundial. “Estados Unidos no entiende que las confrontaciones de otra década finalizaron”, indicó.

RUSIA CONTINUARÁ SUS ACUERDOS CON VENEZUELA

Rodríguez, quien es diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al referirse a las sanciones impuestas contra la empresa rusa Rosneft, destacó que el Gobierno del presidente Vladimir Putin continuará los acuerdos bilaterales y de hermandad con el Estado venezolano.

“Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos están siendo agudizadas, mientras que el Gobierno Nacional sigue profundizando las relaciones con Rusia, Turquía, India e Irán. Estas alianza han permitido obtener el suministro de alimentos y medicinas ante la situación del país”, señaló.

T/ Leida Medina Ferrer

F/ Cortesía