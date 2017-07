Palma: “Presidente, no se rinda, el proceso tiene que seguir, sea como sea”

El joven Cristian Palma, quien fue herido en los hechos violentos registrados en el Palacio Legislativo de Venezuela esta semana, envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro, cuando era conducido a una institución médica, en el que le pide que “no se rinda” y que “el proceso tiene que seguir, sea como sea”.

Palma resultó herido de consideración a causa de la agresión a quemarropa de un agresor cuando celebraban los 206 años de la independencia de Venezuela en un acto en la sede del Parlamento venezolano, lo que Maduro calificó como “hechos extraños” y ordenó una investigación a fondo.

“Presidente, pase lo que pase estaremos con usted, no se rinda, el proceso tiene que seguir, sea como sea”, dijo el joven adolorido todavía, quien fue identificado como militante del ala juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En el mensaje, el joven relata que estaban en la celebración por la fecha histórica cuando un grupo de desconocidos entró y los atacó. También resultaron heridos varios diputados y trabajadores. Sin embargo, en medios internacionales se intenta presentar ante la opinión pública que los autores fueron fieles de la agrupación política en el Gobierno.

EXTREMA DERECHA

A pocas horas de estos sucesos, el ministro Pedro Infante exigió a los organismo iniciar las investigaciones que arrojen resultados y se identifique a los rEsponsables: “Tiene que haber responsables y la aplicación de justicia. No pueden quedar impunes los actos de terrorismo y crimen contra nuestro pueblo. No más violencia, no más guerra, no más bombas ni daño al pueblo”.

“Vamos con la consigna ‘Voto SÍ, balas NO’. Invitamos al debate, al diálogo, no puede ser matándonos, con terrorismos y bombas”, dijo.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la justicia dará con el responsable de haber accionado un arma contra el joven Cristian Palma, durante los hechos violentos que se registraron en los alrededores de los espacios de Palacio Federal Legislativo.

Señaló que la derecha necesitaba un argumento para tratar de opacar el desfile conmemorativo a los 206 años de la firma del Acta de la Independencia que se desarrolló en Los Próceres.

“Ocurrió un hecho en la Asamblea Nacional. Otra vez se metieron con nuestro pueblo, se metieron con nuestro pueblo, agredieron a nuestro pueblo, las fotos que salieron por supuesto en El Nacional fueron las fotos de show, de ellos, agredidos. Mentira, ellos fueron a agredir al pueblo”, denunció Cabello.

El diputado socialista precisó que “la justicia dará con el que accionó la escopeta contra el compañero Palma”.

Cabello advirtió sobre planes golpistas de la oposición previstos para el 16 de julio para derrocar al Gobierno y dijo que el pasado día 2 hubo una reunión de los principales actores de la extrema derecha, entre ellos María Corina Machado, Juan Carlos Caldera, Roberto Marrero, en la que acordaron más violencia en las calles y cero diálogo.

Asimismo, participó Rafael González Arias, quien fue designado vicefiscal el pasado 17 de junio por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sin cumplir con lo establecido en la Constitución.

“(En esta reunión) acordaron nada de diálogo, más violencia en la calle y la salida del Gobierno del presidente Nicolás Maduro”, expresó el dirigente socialista.

Advirtió que en estos planes, además de Primero Justicia, participan miembros de Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela.

T/ Redacción CO

Caracas