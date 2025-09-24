Panamá reafirma soberanía y neutralidad del Canal ante la ONU

El presidente de Panamá, José Mulino, aseguró ante la 80.ª Asamblea General de la ONU que el Canal de Panamá “es y seguirá siendo panameño”, reafirmando el compromiso del país con los principios de neutralidad y la eficiencia de esta vía marítima internacional.

Mulino destacó que el canal, que conecta a más de 140 naciones, representa aproximadamente el 4 % del comercio mundial, subrayando su importancia estratégica como facilitador de un comercio global integrado.

Asimismo, defendió el multilateralismo como herramienta clave para enfrentar desafíos y crisis internacionales, mitigando las desigualdades entre los países.

El mandatario se pronunció en un contexto de tensiones con Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha manifestado interés en recuperar el control del Canal por motivos estratégicos, alegando una supuesta necesidad de limitar la presencia china en la región.

Mulino enfatizó que la administración panameña mantiene su soberanía sobre la vía marítima y continuará gestionándola de manera neutral, asegurando que el canal siga operando como un recurso internacional abierto y seguro, bajo la administración de Panamá.

T/CO