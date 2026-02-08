Panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz son ganadores del Maratón CAF

Este domingo se corrió la décima edición del Maratón CAF en la ciudad de Caracas, donde unos 10 mil atletas participaron en las rutas de 21K y 42K, así como también de 10K para celebrar el hito de las 10 competencias celebradas en el país.

El panameño Jorge Enrique Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz resultaron ganadores de los 42 kilómetros con un cronometro de dos horas 15 minutos y 18 segundos para Castelblanco y de dos horas, 33 minutos y 54 segundos para Ortiz.

En esta edición del Maratón CAF se alberga además el Campeonato Nacional de Maratón y debutó como sede del Campeonato Nacional de Medio Maratón, lo que significa que es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Es decir, que los primeros venezolanos que crucen la meta en las categorías igualmente se coronan ganadores en los torneos nacionales.

Ganadores 42K Masculino

Jorge Enrique Castelblanco – Panamá – 2:15:18

José Antonio Reyes – Venezuela – 2:20:41

Pedro José Puentes – Venezuela – 2:22:38

Ganadores 42K Femenino

Silvia Patricia Ortiz – Ecuador – 2:33:55

Deisy Castro Huamán – Perú – 2:35:13

Karen Quiroz – Argentina – 2:41:06

Ganadores 21K femenino

Edymar Brea – Venezuela – 1:15:57

María Garrido – Venezuela – 1:17:29

Bélgica Duque – Venezuela 1:21:21

Ganadores 21K Masculino

José Daniel Gonzalez – Venezuela – 1:06:05

Whinton Palma – Venezuela

Carlos Briceño – Venezuela

Movilidad Reducida

Ganadores 42K Femenino

Yenni Hernández – México – 2:30:13

Ganadores 42K Masculino

Juan Valladares – Venezuela – 1:45:39

Ganadores 21K Femenino

Mariberliina Pereira – Venezuela – 1:54:43

Ganadores 21K Masculino

Lawrence Molina – Costa Rica – 52:19

