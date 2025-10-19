Papa León XIV declara Santos a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles

Este domingo, a las 4:33 minutos de la mañana, inició formalmente el acto de canonización del Médico de los Pobres, José Gregorio Hernández Cisneros, y de la madre Carmen Rendiles, en la Ciudad del Vaticano, en Roma. En ese contexto, el Papa León XIV declaró santos a los beatos mártires, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, al inscribirlos en el Catálogo de los Santos, y estable que en toda la Iglesia Católica sean devotamente honrados entre los santos.

“Con la autoridad de nuestro señor Jesucristo de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente invocando la ayuda divina declaramos y definimos santos a los beatos mártires María Troncatti, Vicenta María Poloni, Bartolo Longo, Monseñor Ignacio Maloyan, Pedro To Rot, José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles y los inscribimos en catálogo de los santos.

Mártires por su fe

Por otra parte, el Papa León XIV afirmó que los nuevos santos canonizados son hombres y mujeres auténticos; es decir, son mártires por su fe. Destacó los ejemplos del “obispo Ignacio Maloyan y el catequista Pedro To Rot quienes fueron evangelizadores misioneros, así como María Troncatti, Vicenta María Poloni y Carmen Rendiles”.

Por tal motivo, los calificó como “bienhechores de la humanidad con sus corazones encendidos” y, entre los que también se encuentra, Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros. “Que su intercesión nos asista en las pruebas y su ejemplo nos inspire como vocación a la santidad”, enfatizó.

León XIV puntualizó que “cuando escuchamos la llamada de quien está en dificultad, hemos sido testigos del amor del padre como Cristo lo ha sido para todos. Él es el humilde que llama a los prepotentes a la conversión, el justo que nos hace justo, como lo atestiguan los santos de hoy”.

Ceremonia de Canonización

Durante el contexto de la ceremonia de Canonización, el Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, Marcello Semeraro, le pidió a su Santidad León XIV, e hizo la referida petición de inscribir a los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, en el libro de los Santos, así como a los otros cinco beatos antes mencionados.

“Santo Padre de la Santa Madre Iglesia, pide a su Santidad [León XIV] inscribir en el Libro de los Santos a los beatos mártires José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles”, expresó Semeraro.

Vale acotar que entre los nuevos santos, que representan un crisol de historias de fe, caridad y martirio alrededor del mundo, y donde se destaca a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, les acompañan por nacionalidad:

María Troncatti (Italia).

Vicenta María Poloni (Italia).

Bartolo Longo (Italia).

Monseñor Ignacio Maloyan ( Türkiye/Armenia).

Pedro To Rot (Papúa Nueva Guinea).

