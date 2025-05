Papa León XIV exhorta a fomentar la paz y desarmar palabras en los medios de comunicación

El papa León XIV se reunió con profesionales de los medios de comunicación en el Salón Paul VI del Vaticano, cuatro días desde de su elección al papado, en donde hizo un llamado a la comunicación para fomentar la paz, y cuidar la forma en que se presentan a las personas y los acontecimientos.

Invitó a los profesionales de los medios de comunicación a promover un tipo diferente de comunicación, uno que busque el consenso a toda costa, uno que no use palabras agresivas, uno que no sigua la cultura de la competencia, y que nunca se separe de la búsqueda de la verdad, del amor con el que debemos buscarla humildemente.

“La forma en que nos comunicamos es de fundamental importancia”, dijo. “Debemos decir ‘no’ a la guerra de palabras e imágenes; debemos rechazar el paradigma de la guerra”.

Resaltó que “Nuestros tiempos, presentan muchos temas que son difíciles de contar y navegar, señalando que nos llaman a cada uno de nosotros para superar la mediocridad”.

La Iglesia debe enfrentar los desafíos que plantean los tiempos, dijo. Del mismo modo, la comunicación y el periodismo no existen fuera del tiempo y de la historia. Añadió que el mundo moderno”, puede dejarnos perdidos en una confusión de lenguajes sin amor que a menudo son ideológicos o partidistas”.

El sumo pontífice recalcó que la comunicación no es solo la transmisión de la información, sino también la creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se convierten en espacios de diálogo y discusión, reseña Vatican News.

En cuanto a la Inteligencia Artificial (IA), manifestó que significa un inmenso potencial y requiere «responsabilidad y discernimiento» para asegurar que pueda ser utilizado para el bien de todos, para que pueda beneficiar a toda la humanidad.

Para concluir, el Papa León XIV repitió el Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Comunicación Social de 2025, “Desarme la comunicación de todos los prejuicios y resentimientos, el fanatismo y hasta el odio. Desarmemos las palabras, y ayudaremos a desarmar al mundo”.

T y F/ VTV