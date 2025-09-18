Papa León XIV exige alto al fuego inmediato y condena situación humanitaria en Gaza

El papa León XIV condenó las condiciones que enfrenta la población palestina en la Franja de Gaza, calificándolas como “inaceptables” y reiteró su llamado urgente a un alto al fuego. La declaración fue emitida durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, donde expresó su respaldo a los civiles afectados por el conflicto armado en el enclave.

“Expreso mi gran cercanía al pueblo palestino en Gaza, que todavía vive con miedo y lucha por sobrevivir en condiciones inaceptables, y es forzado a desplazarse, una vez más, de su tierra”, afirmó el sumo pontífice ante miles de asistentes. El pronunciamiento se suma a sus llamados previos para detener la violencia y garantizar asistencia humanitaria.

Asimismo, días antes, el Papa instó a establecer un alto al fuego permanente, liberar a los prisioneros y permitir el ingreso de ayuda internacional. Estas declaraciones reflejan la posición sostenida por el Vaticano en defensa de los derechos humanos y la paz en zonas de conflicto.

La Santa Sede ha mantenido una postura crítica frente a la escalada militar en Gaza, insiste en la necesidad de soluciones diplomáticas que protejan a la población civil y respeten el derecho internacional. El líder de la Iglesia Católica ha reiterado que la guerra no puede ser el camino para resolver las diferencias entre pueblos.

F/Al Mayadeen