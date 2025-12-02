El papa León XIV instó este martes a la administración de Donald Trump a no emprender acciones militares para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y a priorizar el diálogo entre las partes.

Durante una conferencia de prensa en su vuelo de regreso tras visitar Turquía y Líbano —su primer viaje internacional— el pontífice, primer Papa estadounidense, señaló que «es mejor buscar vías de diálogo, o quizás presión, incluyendo presión económica» cuando se le preguntó por las amenazas de Washington de recurrir a la fuerza.

El comentario llega en un momento en que el gobierno de Trump evalúa estrategias para enfrentar lo que considera un supuesto tráfico de drogas hacia Estados Unidos, acusación que el mandatario venezolano ha negado repetidamente.

Según reveló Reuters el mes pasado, entre las opciones analizadas por Washington figura un intento por la vía de a fuerza para desalojar del poder al líder venezolano, respaldado por un despliegue militar reforzado en el Caribe y casi tres meses de operaciones contra embarcaciones sospechosas de supuesto narcotráfico cerca de las costas venezolanas.

León XIV también señaló la falta de claridad en la política estadounidense hacia Venezuela: «Por un lado, parece que hubo una llamada entre los dos presidentes», dijo en referencia a un contacto telefónico reciente entre Trump y Maduro. «Por otro lado, existe el peligro, existe la posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación (militar)».

El Papa, elegido en mayo y originario de Chicago, mantiene una relación cercana con Latinoamérica tras años de labor eclesiástica en Perú, experiencia que, según observadores, influye en su insistencia en buscar soluciones negociadas para la región.

T/CO, con información de REUTERS