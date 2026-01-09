Papa León XIV pide respetar la voluntad del Pueblo venezolano

El Papa León XIV pidió que se respete la voluntad popular de Venezuela durante su encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, refiriéndose al ataque del 3 de enero ejecutado por las fuerzas estadounidenses, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

“Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”, indicó el sumo pontífice.

El pontífice destacó la necesidad de encauzar la situación hacia acuerdos políticos que privilegien el interés colectivo por encima de posiciones particulares, reseñó Medios Internacionales.

León XIV alertó sobre el aumento de las acciones militares en el Caribe y el Pacífico, subrayando que el uso de la fuerza se está imponiendo de nuevo en las relaciones internacionales, violando el principio que, tras la Segunda Guerra Mundial, prohibió la intervención en los territorios de otros países.

El Papa afirmó que los mecanismos de diálogo están siendo sustituidos por prácticas basadas en la coacción y exhortó al restablecimiento de canales que permitan el consenso entre todas las partes.

REDACCIÓN MAZO