Papa León XIV saluda a delegación que acudió a canonización de santos venezolanos

Tras la canonización del Médico de los Pobres, José Gregorio Hernández Cisneros, y de la madre Carmen Rendiles, este domingo en la Ciudad del Vaticano el Papa León XIV saludó a la delegación venezolana que asistió a este importante evento de la comunidad católica mundial.

“Dirijo mi saludo a todos ustedes que han formado parte de esta celebración, que ha sido una gran fiesta de santidad. Agradezco a cardenales, obispos y a las distintas delegaciones como las de Armenia y Venezuela, que son las más numerosas”, expresó León XIV desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Vale mencionar que el Papa León XIV declaró santos a los beatos mártires, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, al inscribirlos en el Catálogo de los Santos, y estable que en toda la Iglesia Católica sean devotamente honrados entre los santos.

También declaró y definió santos a los beatos mártires María Troncatti, Vicenta María Poloni, Bartolo Longo, Monseñor Ignacio Maloyan, Pedro To Rot, José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles y los inscribió en el catálogo de los santos.

T y F/ VTV