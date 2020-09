Paquete de agresiones contra Venezuela provoca más del 90 por ciento de las penurias que padecemos

“Las criminales medidas coercitivas y el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Venezuela tienen un impacto que puede llegar al 60 por ciento en la situación de crisis que vive el país , por lo cual es el principal causante de los padecimientos y penurias que afronta la población para acceder a las medicinas, alimentos y bienes esenciales, y que, además, afecta al aparato productivo y trastoca la vida económica y social”, estima Tony Boza apoyado en datos de la Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica). Sin embargo, Juan Carlos Valdez eleva a 90 por ciento el peso del bloqueo en el agravamiento de los problemas.

“Más del 90 por ciento de la crisis actual se la debemos al bloqueo comercial, financiero y al saboteo, porque el bloqueo no viene solo. Viene con ataques sicológicos, con incursiones mercenarias. El bloqueo viene con una serie de elementos para desestabilizar a la sociedad venezolana”, dijo Juan Carlos Valdez, contactado telefónicamente por Boza.

Tony Boza y Juan Carlos Valdez, en el programa Boza con Valdez, que conducen ambos, transmitido recientemente por Venezolana de Televisión, desmontaron, el primero desde el estudio televisivo, la matriz de opinión de que los problemas que padece Venezuela no son consecuencia de las ilegales medidas coercitivas en el campo económico y comercial impuestas por Estados Unidos, tal cual como se ha difundido en los últimos tiempos. También analizaron su impacto y sus consecuencias.

Para Boza, los voceros económicos y políticos de la derecha venezolana, “le quitan peso, le dan un menor rango al problema del bloqueo que hoy sufre la patria “.

Entre sus comentario sobre el tema, Tony Boza recordó que desde el año 2013, por de unas serie de componendas en las que participan la banca, el Departamento de Estado de Estados Unidos, como director de orquesta, las calificadoras de riesgo le han colocado a Venezuela las más bajas calificaciones, habiendo pagado puntualmente nuestro país la deuda externa, los intereses y los servicios de la deuda. Estas calificadoras son empresas privadas asociadas a la estructura financiera internacional.

“Esto tiene un impacto”, aseguró, “y ese impacto induce que mientas más puntos negativos le ponen al país, los intereses que se pagan son mayores. Venezuela ha pagado intereses por encima del 50 por ciento, e incluso en algunos casos ha llegado al 60 por ciento. Eso ha hecho que Venezuela en dos o tres años, de 2014 a 2017, ha perdido por esa vía de sobrepago de intereses, por las calificaciones políticas de estas calificadoras, Standard & Poor´s, Moody´s, ha perdido más de 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de seis u ocho veces las reservas internacionales que hoy tiene el país”.

Por otro lado, agregó, se calcula por medio de la Celag que las pérdidas que ha sufrido el país entre el año 2013 y 2017, en términos de no crecimiento del PIB, está entre los 350 mil, 247 mil millones de dólares. Esto es una percepción aproximada. Si lo medimos per cápita, entre 8.400 dólares anuales per cápita y 12.100 dólares anuales per cápita. Y ahí está, sostiene Boza, precisamente la diferencia que hay entre la calidad de vida que hoy tiene el venezolano y la falta de percepción de recursos del Estado venezolano.

Pérdidas por 130 mil millones

Con relación a la estrategia de los analistas y sectores opositores de minimizar el impacto de las medidas ilegales impuestas por Estados Unidos a Venezuela, Tony Boza destacó que se trata de hacer ver que todo lo que ocurre hoy tiene que ver con nuestros propios errores, que evidentemente los hay y tienen un peso, pero el peso verdadero de la crisis, según análisis de la Celag, el impacto del bloqueo en la crisis que vive Venezuela puede llegar incluso a ser del 60 por ciento.

“No existiendo el bloqueo”, concluye Boza, “por lo menos el impacto que tiene hoy día esa acción deliberada, orquestada por Estados Unidos, donde controla además todos los tejidos de la banca del sistema financiero internacional, interconectado para ese propósito, además de su poder de presión sobre los gobiernos de los países vecinos, evidentemente que la crisis fuese manejable o mucho más suave. Hay un análisis que hace la Celag, entre el 2013 y 2014 si no hubiese existido el bloqueo, hubiese habido 20 por ciento más de la producción, PIB, y habla que entre el 2015 y el 2017 por lo menos el PIB se hubiese incrementado en un 49 por ciento, es decir, casi un 50 por ciento. Son análisis con base a modelos econométricos que hace la Celag”.

Tony Boza le formuló una pregunta directa a Valdez a través del hilo telefónico: Últimamente los analistas políticos suelen minimizar el impacto del bloqueo en sus matrices de análisis, ¿cuál es el peso del bloqueo para la nación?

“Quienes intentan minimizar o banalizar”, respondió Valdez, “el impacto del bloqueo financiero, comercial y de toda índole, incluso bloqueo comunicacional a Venezuela, son parte de la agresión. No sé si serán mercenarios o ignorantes pero son parte de la agresión, sin embargo podemos acotar que el bloqueo no es de corta data, unos dice dicen que fue a partir de 2017; eso no es verdad. Si haces una investigación un poco más profunda puedes encontrar que en el 2006 se nos impidió comprar repuestos para los F-16, que son aviones caza bombarderos que tenemos de origen norteamericanos. Pero ya en el 2008 sancionaron a tres funcionarios del gobierno. A partir de allí comenzó la escalada de seudo sanciones a funcionarios, porque eso es otra cosa: cuando se sanciona a estos tres funcionarios en verdad no era a ellos, sino dándole un mensaje a todos los proveedores de Venezuela que tienen contacto con Estados Unidos, como diciéndoles que si sigues teniendo relaciones comerciales con Venezuela vas a tener problemas conmigo”.

Juan Carlos Valdez destacó en seguida que con las presiones ejercidas por Estados Unidos se comenzaron a perder los proveedores que nos surtían de los insumos necesarios. Visto de ese modo se puede constatar la importancia, el peso del bloqueo en la crisis venezolana. Desde el punto de vista material hay quienes estiman que las pérdidas superan los130 mil millones de dólares. Además están las pérdidas humanas. Para Valdez las llamadas sanciones recrudecieron a partir de 2017, a tal punto que se impide que lleguen alimentos y medicinas.

“Dicen que las sanciones no tienen nada que ver con las medicinas y los alimentos, claro, pero si las sanciones son para que yo no tenga dinero, me bloqueas el dinero, con qué voy a comprar las medicinas y los alimentos. O sea, en términos reales me estas sancionando las medicinas y los alimentos. Imagínate, sancionaron a los CLAP, de modo que yo el peso que le doy al bloqueo, en relación con la crisis, supera el 90 por ciento”, afirma.

Equilibrar oferta y demanda

Tony Boza intervino para recordar que en estudios que hicieron en la Universidad del Zulia en el área económica, de acuerdo con la Cepal, se hablaba del peso que tenía el sector externo en la economía latinoamericana, cuestión que conocía Estados Unidos. Incluso, se hablaba de que a largo plazo había una tendencia al deterioro de las relaciones de intercambio.

“Eso quiere decir que día tras día, año tras año, década tras década, los latinoamericanos teníamos que dar más materias primas para obtener la misma cantidad de bienes terminados. Es decir, cada vez la dependencia con los países centro es mayor, los países periféricos tienen mayor dependencia, pero al mismo tiempo el costo de esa dependencia es mucho más grande, y por supuesto, se pone de manifiesto la fragilidad desde el punto de vista político, económico, financiero, y es precisamente lo que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela y otros países de la periferia que ellos quieren subyugar, doblegar, para generar cambios que les favorezcan desde el punto de vista económico, político y social “, apuntó Boza.

¿Qué debe hacer nuestro país para superar el bloqueo?, le preguntó Boza a Valdez.

“Yo lo he dicho en otras oportunidades”, señaló Valdez, “el bloqueo de una u otra manera es una bendición porque está haciendo que nosotros desarrollemos nuestras actitudes, nuestras potencialidades. Entonces, debemos continuar en ese empeño de desarrollar nuestras potencialidades. No solo se trata de producir, que es un elemento importantísimo, pero tanto la producción como la demanda son elementos cruciales. No puedes tener oferta sin tener demanda. Tienes que equilibrar. Es un principio básico en economía: tienes que equilibrar la oferta y la demanda. En la actualidad el Gobierno está haciendo un esfuerzo en aumentar la producción y sin lugar a dudas se ha avanzado. También tiene que hacer un esfuerzo para que la población tenga la capacidad adquisitiva suficiente para alcanzar esos bienes que se producen en la actualidad. No tiene ningún sentido aumentar la producción cuando no tienes demanda suficiente.

Considera Valdez que otra iniciativa para salir de este atolladero consiste en fortalecer las relaciones internacionales. Eso es clave, ya que lo que ocurre en Venezuela es una consecuencia de lo que acontece en el mundo, por lo tanto hay que trascender el ámbito local y trasladarnos al ámbito internacional, que es donde definitivamente se está jugando el ajedrez mundial. “Y nosotros somos una de las piezas que allí se mueven”, dice.

Habló entonces de la necesidad de fortalecer aún más nuestra relación con los aliados estratégicos, China, Rusia, la India, Irán, Turquía, Siria. Fundamentalmente China y Rusia, que están desplazando la hegemonía de Estados Unidos.

“Ya lo dijo Angela Merkel. Recientemente el presidente del Banco Central de Inglaterra habló de tratar de apartarse del dólar. Entonces, sobre esa base nosotros tenemos que jugar inteligentemente y fortalecer nuestras relaciones con el bloque que viene desplazando a Estados Unidos”, indicó.

Otro aspecto que consideró crucial para no solamente salir de la crisis, sino lograr el respeto del mundo, es que todos los venezolanos, tirios y troyanos, entendamos que lo que está en juego es la patria, y dejemos de pelear entre nosotros.

“Mientras nosotros nos caigamos a golpes, serán otros los que van a disfrutar de nuestras cosas. En río revuelto, ganancia de pescadores. De manera que si logramos un consenso nacional sobre la base de un proyecto de desarrollo del país, y todos nos unimos en torno a ese proyecto de desarrollo de país, no hay duda de que nos respetarán todos los países del mundo. Esa es la verdadera clave para salir de la crisis en la actualidad, que todos los venezolanos trabajemos en función de todos, porque este país es nuestro, y en función de eso tenemos que hacer un esfuerzo de llegar a un acuerdo en crear un plan de desarrollo nacional”, dijo.

Lo que se escucha

En una sección llamada “Lo que se escucha”, en la que citan declaraciones, consultan portales web, o desmenuzan declaraciones y hechos, Tony Boza presentó un video con la intervención del canciller Jorge Arreaza en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí Arreaza dejó claro lo que han significado para Venezuela las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos.

“…el Gobierno de Estados Unidos, Gobierno supremacista del señor Donald Trump, impone medidas coercitivas a Venezuela y a otros países sin ningún tipo de moral para hacerlo. Como bien lo reflejó el doctor Isis Yazidis, relator especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, en su informe consignado en esta cuadragésima segunda sesión del consejo. La República Bolivariana de Venezuela ha venido siendo víctima de este tipo de medidas por parte del Gobierno de Estados Unidos desde hace al menos una década. Para ser más exacto, dice el relator, desde el año 2005. El objetivo es muy claro: hacer colapsar la economía venezolana, impedir que el Estado satisfaga las necesidades básicas de su población y promover un cambio de régimen por vía inconstitucional, por vía de la fuerza en Venezuela”, sentenció el canciller.

Arreaza agregó, en boca del relator: “Las sanciones económicas unilaterales adoptadas por Estados Unidos y otros países sumadas a una guerra económica polifacética han jugado un papel nada desdeñable en la paralización de la economía venezolana”.

Al pormenorizar las medidas coercitivas, Arreaza expuso que incluyen la congelación de los activos que son propiedad de la República.

En Estados Unidos una gran empresa energética fue tomada, fue robada, fue asaltada por el Gobierno de Estados Unidos, una compañía cuyo valor supera los 12 mil dólares. Con esa cifra hubiésemos pagado cinco años completos de alimentos y medicinas para la población venezolana, pero además bloquean los fondos, el dinero de la República en distintos bancos alrededor del mundo, más de siete mil millones de dólares bloqueados. Aquí mismo, en Suiza, nuestros diplomáticos, tanto de la embajada bilateral como de la misión, tienen sus cuentas bloqueadas sin poderlas utilizar. Esos siete mil millones de dólares equivaldrían a 30 veces el monto requerido por la ONU para financiar un plan de ayuda humanitaria que se ha generado en los últimos meses en Venezuela, una ayuda humanitaria que han tratado de utilizar como arma contra la soberanía venezolana”.

T/ Manuel Abrizo

F/ Archivo CO

Caracas