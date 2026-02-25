Para evitar lo inevitable

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está resquebrajando aún más a su propio país, mientras amenaza a otros países, instituciones multilaterales, y aliados para, pareciera ser, que haya otros temas en la mesa y no el hecho de que está en los archivos de Epstein. No es solo que “está” en los archivos, sino que se le menciona miles de veces, hay registro fotográfico de su “amistad”, en una red transnacional de tráfico de niñas, niños, mujeres jóvenes para satisfacer el sadismo sexual de personas con poder político, económico o de la realeza.

Trump dijo que arrasaría con Cuba, y decidió implementar un bloqueo energético total a la Isla, amenaza con matar a millones en Irán, continuó con el genocidio sistemático del pueblo palestino, con el objetivo expreso de construir un desarrollo inmobiliario de cara al mediterráneo en la franja de Gaza. Bombardeó Venezuela, secuestró a la pareja presidencial y, prácticamente se declaró presidente del país, y tutela la producción petrolera. Ejecuta con misiles, a la vista de todos, a las personas que van en lanchas en el Caribe y en el Pacífico, sin averiguar que llevan, nada, con el argumento que son “narcolanchas”.

Amenazó con tomar por las buenas o por las malas la Isla de Groenlandia, amenazó a Colombia y México, con secuestrar a Petro o con “operaciones terrestres” para su guerra contra las drogas. Humilló y sometió a Argentina, amenazó a Panamá hasta el punto que echaron para atrás contratos con China para la administración de puertos, intervino en las elecciones en Honduras y en Chile, y metió tropas estadounidenses en Perú. No podemos olvidar que renovó la doctrina Monroe como Doctrina Donroe 2.0: todo el continente de América es de los Estados Unidos.

Trump convirtió el ICE en una fuerza paramilitar para perseguir a todo aquel que no es blanco en territorio estadounidense, y si son blancos, y se manifiestan contra el ICE, son asesinados y declarados terroristas domésticos. Retiro a EEUU de decenas de organismos multilaterales, y ataca sin piedad a la ONU como organismo internacional para crear una “Junta de Paz” que, por supuesto, él preside. Asegura que Canadá le roba a EEUU desde hace décadas, pone su nombre a todo lo que puede y recibió un premio de la FIFA, el primero que entrega la FIFA, por promover ¡la paz¡

Pero, además, insulta diariamente a periodistas, políticos, censura comediantes y publicó, en su muy personal red social Truth Social, a la expareja presidencial, los Obama, como orangutanes.

Y ahora quiere liberar los archivos en torno a los alienígenas. Y mientras tanto, renuncian a sus cargos en Europa y en EEUU personas que se han visto involucradas en los Archivos Epstein, El ex príncipe Andrés, hermano del Rey Carlos de Inglaterra, está bajo investigación por la policía de Londres. ¿Y Trump? Bien gracias, por ahora. No le importan los marcos jurídicos internacionales, su poder, según él, solo se limita por su propio sentido de lo moral, pero no podrá evitar lo inevitable.

Ana Maneiro Brumlik