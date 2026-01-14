Parlamentarios gallegos condenaron el secuestro del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores por EEUU

Las manifestaciones y las declaraciones de solidaridad y de condena de la comunidad internacional por el secuestro del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores, violando todo el marco jurídico internacional, continúan expresándose en diferentes ámbitos políticos y sociales.

Cuatro diputados del Bloque Nacionalista Gallego ratificaron el apoyo irrestricto al rescate del Presidente Nicolás Maduro Moros y de su esposa, la primera dama Cilia Flores, así como el rechazo contundente a los ataques del Imperio Estadounidense a la Nación venezolana, hecho que violenta el Derecho Internacional y las normas más elementales de la convivencia planetaria entre países y gobiernos.

El Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo Martín Pacheco Morillo, agradeció el compromiso solidario de los notables visitantes María Montserrat Prado Cores, Parlamentaria al Parlamento Gallego; Néstor Rego Candamil miembro del Congreso de los Diputados de España; Ana Miranda Paz Europarlamentaria y Xabier Pérez Igrexas Concejal y vocero del BNG en Vigo.

T/CO y RREE