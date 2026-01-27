Parlamento designó 21 autoridades de Grupos de Amistad Parlamentarios

La Asamblea Nacional (AN) designó este martes a los presidentes y vicepresidentes de Grupos de Amistad Parlamentarios con 21 países, como parte de las actividades legislativas previstas para el período 2026-2031.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, indicó que realizarán otros nombramientos próximamente.
«Son los designados y designadas de los 21 grupos de amistad parlamentaria que asumen el día de hoy. Continuaremos en las próximas sesiones anunciando nuevos miembros de la junta directiva de los grupos de amistad y se van incorporando y conformando los grupos por secretaría”, señaló Infante.
Asimismo, el parlamentario agregó que, al finalizar los nombramientos, la Dirección de Asuntos Internacionales hará las juramentaciones.
A continuación, se desglosan los diputados que integrarán los Grupos de Amistad Parlamentarios:
- Paraguay: Jheizon Guzmán (Presidente), Aurora Paredes (Vicepresidenta)
- República Dominicana: Timoteo Zambrano (Presidente), Juan Valdés (Vicepresidente)
- Honduras: María Rosa Jiménez (Presidenta), María Vizcarrondo (Vicepresidenta)
- Panamá: Rodolfo Crespo (Presidente), César Pérez (Vicepresidenta)
- Ecuador: Azucena Jaspe (Presidenta), María Carrasquel (Vicepresidenta)
- Perú: F. Sánchez (Presidente), Kariela Aray (Vicepresidenta)
- Bolivia: Rodbexa Poleo (Presidenta), Rosa León (Vicepresidenta)
- Guatemala: José Cabello (Presidente), Francisco Martínez (Vicepresidente)
- Belice: Carmen Zerpa (Presidenta), Zulaymis Gascón (Vicepresidenta)
- Trinidad y Tobago: Yasneidy Guarnieri (Presidenta), Quima Castro (Vicepresidenta)
- San Vicente y las Granadinas: Carlos Martínez (Presidente), Joan Contreras (Vicepresidenta)
- Omán: Juan Romero (Presidente), José Gregorio Colmenares (Vicepresidente)
- Emiratos Árabes Unidos: Ángel Marcano (Presidente), Miguel Pérez Abad (Vicepresidente)
- Surinam: César Carrero (Presidente), Pompeyo Torrealba (Vicepresidente)
- Dominica: Frank Morales (Presidenta), Hilda Mata (Vicepresidenta)
- Barbados: Carolys Pérez (Presidente), Junior Gómez (Vicepresidente)
- San Cristóbal y Nieves: María Carolina Chávez (Presidenta), Alexis Toledo (Vicepresidente)
- Antigua y Barbuda: Francilvys Martínez (Presidenta), Emilio Colina (Vicepresidente)
- Santa Lucía: Casimira Monasterio (Presidenta), Inder Romero (Vicepresidente)
- Haití: Carlos Pacheco (Presidente); Yoel Acosta (Vicepresidente)
- Egipto: Génesis Garvett (Presidenta), Gabriel Franco (Vicepresidente)
Recordemos que los Grupos de Amistad Parlamentarios buscarán fortalecer las relaciones con parlamentos de otros países, en aras de cooperar para diversas tareas de la diplomacia.