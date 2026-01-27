Parlamento designó 21 autoridades de Grupos de Amistad Parlamentarios

La Asamblea Nacional (AN) designó este martes a los presidentes y vicepresidentes de Grupos de Amistad Parlamentarios con 21 países, como parte de las actividades legislativas previstas para el período 2026-2031.

«Son los designados y designadas de los 21 grupos de amistad parlamentaria que asumen el día de hoy. Continuaremos en las próximas sesiones anunciando nuevos miembros de la junta directiva de los grupos de amistad y se van incorporando y conformando los grupos por secretaría”, señaló Infante.

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, indicó que realizarán otros nombramientos próximamente.

Asimismo, el parlamentario agregó que, al finalizar los nombramientos, la Dirección de Asuntos Internacionales hará las juramentaciones.

A continuación, se desglosan los diputados que integrarán los Grupos de Amistad Parlamentarios: