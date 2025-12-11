Parlamento Nacional respalda declaratoria del Joropo Venezolano como Patrimonio Cultural de la Humanidad

La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo en apoyo a la reciente inclusión del joropo venezolano en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocimiento otorgado el 9 de diciembre.

El presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, el diputado Cristóbal Jiménez, presentó el proyecto de acuerdo y destacó que el joropo constituye una manifestación esencial del sentimiento popular, integrada por música, poesía y danza. Recordó que el expediente presentado a la Unesco recoge seis variantes de esta expresión tradicional y forma parte de un trabajo promovido desde hace años por el Parlamento.

El acuerdo destaca el joropo como la manifestación musical y de danza más representativa de la identidad venezolana, caracterizada por su diversidad de ritmos, estilos, instrumentos, vestimentas y creación poética transmitida de generación en generación.

El Parlamento dispuso celebrar en todo el país la declaración concedida por la UNESCO y reconocer la labor de los agricultores, músicos, bailarines, investigadores, comunidades y promotores culturales que han preservado y difundido esta tradición a lo largo del tiempo. Además, reiteró su compromiso de acompañar las políticas nacionales orientadas a la protección, promoción y enseñanza del joropo en el territorio nacional.

Por último, se ordenó la publicación del acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para su amplia difusión.

REDACCIÓN MAZO