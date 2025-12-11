Parlamento Nacional respalda declaratoria del Joropo Venezolano como Patrimonio Cultural de la Humanidad

La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo en apoyo a la reciente inclusión del joropo venezolano en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocimiento otorgado el 9 de diciembre.
El presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, el diputado Cristóbal Jiménez, presentó el proyecto de acuerdo y destacó que el joropo constituye una manifestación esencial del sentimiento popular, integrada por música, poesía y danza. Recordó que el expediente presentado a la Unesco recoge seis variantes de esta expresión tradicional y forma parte de un trabajo promovido desde hace años por el Parlamento.
El acuerdo destaca el joropo como la manifestación musical y de danza más representativa de la identidad venezolana, caracterizada por su diversidad de ritmos, estilos, instrumentos, vestimentas y creación poética transmitida de generación en generación.
El Parlamento dispuso celebrar en todo el país la declaración concedida por la UNESCO y reconocer la labor de los agricultores, músicos, bailarines, investigadores, comunidades y promotores culturales que han preservado y difundido esta tradición a lo largo del tiempo. Además, reiteró su compromiso de acompañar las políticas nacionales orientadas a la protección, promoción y enseñanza del joropo en el territorio nacional.
Por último, se ordenó la publicación del acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para su amplia difusión.