Parlatino: Agresión contra Venezuela viola el Derecho Internacional y la Carta de la ONU

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) denuncia ante la comunidad internacional el ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela este sábado, y demanda el cese inmediato de la agresión militar a la nación bolivariana.

“Este acto, dirigido a apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, coloca bajo amenaza la soberanía y los recursos de cualquier otro Estado de la región. El Parlatino demanda el cese inmediato de la agresión militar”, precisa el organismo en un comunicado.

Además, el Parlatino señala que esta agresión, que viola el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas al atentar contra la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados mediante el uso de la fuerza, amenaza la paz y la estabilidad internacional, especialmente en América Latina y el Caribe, y pone en riesgo la vida de millones de personas.

EE.UU. lanzó ataques aéreos contra zonas de la ciudad de Caracas, los estados La Guaira, Miranda y Aragua, y secuestró al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores.

T/ RV-AVN