Paro de transportistas en Bolivia reta al gobierno de Rodrigo Paz

Un paro masivo hoy en Bolivia de los trabajadores del transporte contra una medida oficial lesiva al sector pone a prueba la templanza del gobierno de Rodrigo Paz, comentó el canal eju.tv.

Grupos de choferes instalan este viernes bloqueos en puntos neurálgicos y asumen otras expresiones en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención de combustibles y reajusta los precios de gasolina, diésel y otros carburantes, añadió la televisora.

La huelga pone a prueba la templanza del ejecutivo, que resiste y se atrinchera en su decisión que estima trascendental, en medio de su primera gran crisis desde la promulgación de la medida legal, comenta eju.tv.

Los manifestantes rechazan el decreto mediante bloqueos en unos 80 puntos de ciudades principales como La Paz y El Alto, además de paralizar los servicios de transporte en otras como Tarija y Santa Cruz, que -según el canal televisivo- desafían la fortaleza real del gobierno frente a la protesta masiva.

Organizadores del paro como la capitalina Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo declararon que la medida de presión duraría al menos 24 horas.

Los choferes activaron 44 puntos de bloqueo solo en esta ciudad, junto a una cifra similar en El Alto, bajo la advertencia de escalar esas acciones en días sucesivos, de frustrarse sus demandas, declaró Edson Valdez, ejecutivo de esa organización.

Según eju.tv, representantes del sector anunciaron una reducción desde el jueves de la mayoría de las ofertas del servicio urbano y pesado, y subieron las tarifas en diferentes ciudades, pese a que ese tipo de medida es atribución de los gobiernos municipales.

Los ministros y otras altas autoridades del Ejecutivo de Rodrigo Paz, por su parte, defienden el decreto como «una decisión necesaria para sanear las finanzas públicas», y enfrentar la crisis nacional, de la cual culpan a los anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo.

