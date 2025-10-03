Parroquia La Pastora se prepara para canonización de José Gregorio Hernández

La parroquia caraqueña de La Pastora se prepara para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, con obras de restauración en la Casa Museo, la iglesia y las fachadas colindantes, todos ellos espacios situados en el casco histórico de la localidad capitalina.

La Casa Museo

Particularmente, se mantiene la recuperación integral de La Casa Museo, ubicada entre las esquinas de San Andrés y Desbarrancados, en la cual vivió el médico venezolano. En este abordaje también se incluyeron las estructuras coloniales en serie identificadas con los números uno en el Dispensario; tres por el Oratorio y cinco de la Botica. Todas conforman el complejo cultural, histórico y religioso que honra al próximamente santo.

Estas intervenciones, que incluyen la reparación de muros, corrección de filtraciones, pintura y restauración de puertas y muebles, mantenimiento de jardines y habitaciones, restauración de puertas y muebles de madera, reparación y pintura interna y externa, entre otras, son realizadas en conjunto por la Alcaldía de Caracas y el Fondo Municipal para el Desarrollo de Caracas.

Templo de la Divina Pastora

El templo de la Divina Pastora, también ubicado en el casco histórico, recibe la intervención por un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, que desde hace 15 días realiza refacciones completas en sus espacios internos y externos. Las labores incluyen salpicado, friso, enmasillado de torres, campanarios, paredes y fachada, la reparación del techo y los pisos del interior, así como del frente. Además, se lleva a cabo el mantenimiento de las bancas, puertas y mueblería.

En las proximidades de la iglesia y la plaza José Félix Ribas, más conocida como plaza de La Pastora, colocan luminarias.

Fachadas

Se embellecieron más de 20 fachadas de las casas situadas en la cuadra dedicada al beato, igualmente en los alrededores de la plaza y la iglesia, con trabajos de frisado, pintura y restauración de ventanales y puertas. El lugar de fallecimiento del ilustre doctor es un sitio de veneración, con un mural y una placa en su memoria.

En pocos días, la ciudadanía podrá ver la localidad totalmente renovada y participar en diversos actos de júbilo por el nombramiento oficial de José Gregorio Hernández como santo, el cual se realizará el domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro, en Roma, con la presencia del papa León XIV.

Fuente: CiudadCCS