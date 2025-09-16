Partido Podemos movilizará a seis mil motorizados en defensa de la soberanía nacional

El partido político Podemos anunció la participación de más de seis mil motorizados en una concentración nacional prevista para el 20 de septiembre en Caracas. La actividad forma parte de una jornada en respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y de reafirmación del compromiso con la defensa de la soberanía venezolana.

De esta manera, el vicepresidente nacional de Movimientos Sociales de Podemos, Robinson Materano, informó que la estructura motorizada de la organización se encuentra activa en todo el país. “Somos seis mil motorizados y todos estamos en defensa de la Patria. Vamos a defenderla así sea necesario perder la vida”.

Durante su intervención, el dirigente recalcó el carácter pacífico de la convocatoria y rechazó cualquier intento de desestabilización. “Estamos en las calles, siempre pidiendo al país la paz y diciéndole al imperio que este es un país de tranquilidad. Aquí no hay terroristas, aquí hay patriotas trabajadores. Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Chávez”.

Materano extendió un mensaje de respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), aseguró que la militancia civil de Podemos se mantiene alineada con la defensa institucional. “Les decimos que cuentan con estos civiles y estaremos allí en la batalla con ellos”, afirmó.

La movilización se inscribe en una estrategia de fortalecimiento político que incluye la incorporación de sectores sociales en la agenda revolucionaria. En días recientes, la fuerza motorizada femenina de Podemos manifestó su apoyo al Gobierno nacional y solicitó participación en la dirección del Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR). “En Podemos todos estamos alistados por nuestro compromiso con la Patria. Seguimos el legado de nuestro comandante Chávez y seguimos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”, concluyó Materano.

Fuente: Nota de Prensa