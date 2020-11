Partido Primero Venezuela dará respuestas a los problemas de la gente

El candidato a la Asamblea Nacional de la tolda política Primero Venezuela, José Brito, ofreció sus razones para que el pueblo venezolano ejerza el voto en las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, además de dar los detalles de la gira electoral que realiza por el territorio nacional.

En una entrevista realizada por el Correo del Orinoco, el candidato opositor aseguró que hay un desencanto terrible que no se puede tapar con un dedo.

-¿Cuál es la importancia de votar el próximo 6-D?

-Los expertos en mercadeo político aseguran que ejercer el voto es poco racional y muy emocional, yo tengo mis diferencias, la gente razona su nivel de empatía y siente que el político debe hablarle claro al pueblo.

“Desde la oposición se suscribe una disputa entre el sifrinaje político caraqueño y los amos del valle, nadie fuera de allí en los últimos años ha podido asumir el liderazgo político. Lo que nosotros hicimos con la rebelión de las regiones, fue un acto de irreverencia y por eso los calificativos peyorativos contra nosotros. Dentro de la élite política de la oposición hay una lucha de clases. Por eso debemos tener estrategias que estamos cumpliendo en la campaña electoral”, indicó.

-¿De llegar de ser electo para la Asamblea Nacional cuáles son sus propuestas?

-Primero hablarle con franqueza a la gente, nosotros no hablamos con mentiras y no vendemos espejos, hay un desencanto terrible con el sector oficialista, no se puede tapar el sol con un dedo, es lo mismo que nos pasa dentro del sector de la oposición atrincheramos a los que son gobierno. Eso no contribuye a la salida, debemos repolitizar y re-institucionalizar a Venezuela, al calor del respeto y diálogo.

“Nosotros radicalmente no compartimos la vía insurreccional y estamos enmarcados en una vía democrática y anunciaremos al país el 5 de enero del 2021, la conformación de una cruzada de diputados que vayan por el mundo a concientizar a la comunidad internacional, de los efectos de la sanciones contra Venezuela que no afectan a Maduro sino al pueblo, y también a un grupo del sector de la oposición que solo le interesa el re-boquete de oposición internacionalmente reconocida para hacerse de recursos y financiamiento internacional”, aseveró.

“Segundo, una vez que con éxito se puedan levantar las sanciones y que el Estado venezolano pueda comercializar petróleo y que los ingresos sean en petróleo, nosotros no hablamos de dolarización del salario, debemos compensar y pagar un referente de pagar 20 dólares como salario mínimo, debemos recuperar nuestro bolívar pero deber haber una compensación del monto en dólares”, dijo.

-¿Cree usted en el equilibrio en la campaña que desarrolla el Consejo Nacional Electoral?

– El CNE de hoy tiene cierto equilibrio y me he comunicado a diario con los rectores, sin embargo no he participado en el primer simulacro y debo reconocer las ferias electorales de las cuales hemos participado, nuestros técnicos están revisando las mesas electorales para participar el 6-D, la labor primordial es crear los comando de testigos electorales, vamos a dar la pelea electoral.

“Gente que le está poniendo el pecho a Venezuela, y dirán yo escogí el camino electoral para mejorar el cambio en Venezuela, las condiciones no son las mejores porque estamos en tiempo de pandemia, nada favorable, esta elección no se trata de ganar o perder y los que ganemos debemos construir una nueva asamblea y plantarnos firme con una alternativa de cambio”, informó.

T y F/ Oscar Morffes