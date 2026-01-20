Partido Socialista Unido de Venezuela anuncia marcha para el 23 de enero

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), capitán Diosdado Cabello, señaló que el próximo viernes 23 de enero se realizará la gran movilización en la ciudad de Caracas, en conmemoración del 68 aniversario de la gesta histórica, donde el pueblo se alzó en una inédita rebelión que consolidó la libertad de la patria.

Cabello sostuvo que el pueblo venezolano no ha cesado en sus actividades ni en las movilizaciones, alzando su voz para exigir el pronto retorno del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos.

Entre las directrices políticas a ejecutar esta semana, Diosdado Cabello manifestó que la dirigencia política del partido junto a los gobernadores y alcaldes, visitarán las distintas comunidades y barrios de los municipios, con el propósito de escuchar y atender a las comunidades.

El secretario general del PSUV reafirmó que el lema Unidad, Lucha, Batalla y Victoria va más allá de una consigna, fue una orden que instruyó el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro la impulsó en todas los frentes.

Cabello reiteró que el pueblo venezolano avanzará por el sendero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el camino de Chávez, de Nicolás y es el camino de la patria, «de aquí no nos saca nadie», acotó.

Enfrentaremos todas las agresiones, con la diplomacia, nosotros no tenemos temor a sentarnos con quien tengamos con quien hablar, protegiendo siempre a nuestro pueblo, sentenció.

F/Mincyt