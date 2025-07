Partidos Copei, Alianza Lápiz y Fuerza Vecinal ratifican invitación a votar este 27-Jul

Las organizaciones políticas de oposición, Copei, Alianza Lápiz y Fuerza Vecinal, ratificaron su invitación a los venezolanos y venezolanas a votar masivamente este 27 de julio en las elecciones municipales, mediante el compromiso y la insistencia en la democracia y rebatir cualquier intención de sectores minoritarios de perturbar la fiesta electoral.

El secretario general nacional de Copei, Juan Carlos Alvarado, llamó al pueblo a salir a votar de manera pacífica y consciente.

“Nosotros, ante el llamado que hemos hecho de participación general, sin importar si usted piensa votar por nuestra organización política o por otra distinta de oposición o hasta por el propio Gobierno, yo creo que hay que dar una demostración de civismo al país y al mundo y que nosotros los venezolanos tenemos un solo compromiso, que es el compromiso de la Constitución, el compromiso de que el problema de los venezolanos lo vamos a resolver los venezolanos, y que la mejor demostración que podemos dar para alzar esa voz no sólo en el país, sino en el mundo, es saliendo a votar el domingo 27 de julio”, ratificó ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV).

Alvarado destacó que en Venezuela existen todas las condiciones para llevar a cabo una nueva jornada electoral y que quienes dicen lo contrario es porque no participan desde la acera de la oposición extremista. “Dicen que no debemos participar porque las condiciones no están dadas. ¿Yo me pregunto de cuáles condiciones hablan ellos? porque las condiciones están dentro del marco de lo que es el reglamento de la ley orgánica de los procesos electorales”, respondió.

Afirmó que las condiciones técnicas, organizativas y operativas de una manera política están en pleno desarrollo, con más del 90 % de avance, y lo constataron porque Copei ha participado en cada una de las auditorías que se han desarrollado para la elección municipal del 27 de julio.

Por su parte, el presidente de la organización con fines políticos Alianza Lápiz, Antonio Ecarri, llamó al pueblo venezolano a ejercer masivamente su derecho democrático al voto y reitera el término “insistencia” para recordar a los electores su protagonismo democrático en estos comicios. “Nosotros insistiremos en la democracia, insistimos en el voto e insistimos con el voto, insistimos en el cambio por el voto, una y otra vez, no nos vamos a cansar”, declaró ante VTV.

“Muchos creen que quedarse en la casa es castigar al poder; quedarse en la casa es regalar el poder, es rendirse ante el poder. Este domingo 27 vota como lo hacen los buenos ciudadanos, sin hacer ruido, pero haciendo historia; que nadie te robe la esperanza, que nadie te diga que no puedes, porque sí puedes”, exhortó Ecarri.

Finalmente, el candidato del partido político Fuerza Vecinal a la Alcaldía del municipio Crespo del estado Lara, Rafael Pulido, extendió su llamado al pueblo venezolano a participar masivamente como ejercicio de voluntad popular.

“Pedimos que este 27 de julio salgan temprano a votar, a acompañarnos con su voto en los 40 centros de votación en las 55 mesas electorales”, invitó en referencia al municipio Crespo, donde dijo que la palabra “compromiso” es el concepto necesario para esta ocasión.

“Estamos comprometidos con la unidad, con el municipio Crespo, y sin duda alguna en ningún momento, comprometidos con cada uno de ustedes, habitantes de este bello y hermoso municipio”.

T y F/ VTV