Partidos del GPP rechazaron golpe de Estado contra el presidente Evo Morales

Demandaron la solidaridad con el pueblo boliviano de todos los sectores progresistas del mundo e instaron a los organismos internacionales a denunciar la agresión contra la democracia y la paz en la nación andina

Partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) rechazaron el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, un hecho que repudian y atribuyen a la derecha y al fascismo local en complicidad con las fuerzas imperiales lideradas por Estado Unidos (EEUU).

Perfecto Abreu, vocero del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), se refirió al hecho ocurrido en Bolivia como “el atroz golpe fascista de la ultraderecha boliviana contra el legítimo Gobierno del presidente” Morales.

“Se trata de una feroz persecución de las hordas fascista contra el pueblo trabajador boliviano, contra los pueblos indígenas, contra todo ciudadano boliviano que defiende el proceso de este país”, expresó.

Explicó cómo los fascista bolivianos al igual que los del resto del mundo “apelan al expediente de la trampa y la mentira” cuando un resultado electoral les es adverso, para de esta forma “negar el voto de los pueblos”.

“Es el expediente al que recurren en todas partes del mundo las fuerzas oligárquicas, fascistas, de la ultraderecha”, manifestó Abreu, quien en nombre del PCV manifestó su solidaridad con los pueblos indígenas y los trabajadores bolivianos.

Por último, demandó del movimiento comunista internacional, al movimiento obrero internacional y a los pueblos de todo el mundo la más amplia solidaridad con este pueblo en estos oscuros momentos (…). “Es el momento en el que todos los pueblos del mundo debemos elevar nuestra voz de protesta. Igualmente el PCV rechaza la violenta y criminal agresión de estas hordas fascistas contra la embajada venezolana en Bolivia”, señaló.

Asimismo, hizo extensiva la solidaridad del PCV con “el valiente pueblo chileno”, que resiste a las “acciones criminales de las políticas fascistas y neofascistas” del Gobierno del presidente Sebastián Piñera y de la oligarquía chilena contra los trabajadores se ese país.

“Más temprano que nunca el pueblo chileno impondrá una correlación de fuerzas favorable para la independencia, la soberanía, la autonomía y los avances sostenidos de la democracia en Chile. La lucha por una nueva sociedad, la social socialista, que tarde o temprano brillará en el Chile de Salvador Allende, de Pablo Neruda”, indicó Abreu, quien además respaldó las luchas de los pueblos de Haití, Argentina, Brasil, Honduras “y la de todos los pueblos que opongan resistencia a las agresivas políticas imperialistas”.

UN GOLPE EN PROCESO

Por su parte, el presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Gilberto Giménez Prieto, manifestó la indignación de la militancia de esta organización ante los hechos ocurridos en Bolivia: “Un golpe de Estado en proceso cuyos acontecimientos están en pleno desarrollo”.

“Queremos denunciar ante la comunidad internacional, ante los organismos multilaterales, este vergonzoso golpe de Estado que está en desarrollo en la República de Bolivia”, comentó Giménez Prieto durante la rueda de prensa semanal del MEP, donde, además, invitó a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los países “que se venden como promotores de los derechos humanos”, a manifestarse “contra este hecho vergonzoso”.

Según el presidente del MEP, para estos organismos y para países como Estado Unidos, “pareciese que existen golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos, dependiendo de a quién favorezcan estos hechos”.

“Una vez más queremos hacer un llamado al pueblo venezolano a estar atento ante la labor de los medios de comunicación, especialmente las grandes transnacionales, que lo que les interesa transmitir y así promover la confusión, la desinformación en los diferentes pueblos del mundo”, advirtió.

Giménez Prieto señaló algunas similitudes entre lo que actualmente sucede en Bolivia y lo que la derecha nacional y mundial ha impulsado en Venezuela: desconocimiento de los resultados electorales, convocatorio a la protesta violenta, la persecución y el ataque al pueblo y a líderes políticos y sociales de izquierda.

Para el vocero del MEP, la renuncia del presidente Morales le recordó los sucesos de abril de 2002 en Venezuela, cuando el presidente Hugo Chávez fue víctima de un golpe de Estado y se entregó al grupo de militares sublevados con el fin de evitar un “presunto bombardeo al Palacio de Miraflores”.

“Paralelismo. ¿Qué ocurrió en Venezuela horas después de que fue detenido el comandante Chávez? El pueblo se volcó a las calles. En Bolivia los hechos están en pleno desarrollo y el pueblo boliviano aún no se ha manifestado”, apuntó Giménez Prieto.

EVO ES EL PRESIDENTE

El partido Patria Para Todos condenó igualmente el golpe de Estado en Bolivia, acción con la que, de acuerdo con José Linares, vocero de esta organización política, se desobedeció la decisión del pueblo boliviano, que otorgó la victoria a Morales en las pasadas elecciones presidenciales de su país con más de 10 puntos de diferencia.

Según Linares, Evo continúa a la cabeza de la Presidencia de Bolivia, pues actualmente no hay las condiciones legales para una sucesión ya que tanto el vicepresidente Álvaro García Linera como la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra Arriaza, también renunciaron a sus cargos.

“El poder fascista no se puede quedar con el poder político ya que se está irrespetando la decisión del pueblo boliviano. Estamos seguros de que ese pueblo hará valer su condición, su soberanía y buscará la salida de la paz, la salida democrática, que no es otra que las elecciones”, opinó Linares, quien considera que “la decisión de millones no puede depender de un pequeño grupo, de un pequeño sector que cuenta con la anuencia y el respaldo del Gobierno fascista de Estados Unidos, el cual indudablemente está detrás de este golpe de Estado”.

T/ Romer Viera Rivas

F/ Luis Graterol

Caracas