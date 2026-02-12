Patinaje realiza festival turístico en Falcón

La adrenalina, la diversión y un mágico paisaje turístico se mezclarán en los carnavales del estado Falcón durante la realización del primer Festival Turístico de Patinaje en Línea en nuestro país.

Un total de 200 atletas provenientes de los diferentes clubes de patinaje de velocidad de toda Venezuela se darán cita en el velódromo “Gonzalo Márquez Yánez” de la Ciudad Deportiva Universitaria 500 años de Coro para disputar el evento.

Competencia sana

“Apostamos por una competencia sana, de alto nivel técnico y, sobre todo, por brindarles una experiencia inolvidable en nuestra histórica ciudad de Coro. Queremos ver a todos los estados del país representados en la pista”, alentó en su mensaje el club de patinaje Héroes de Falcón, parte del comité organizador de la competición que tiene como objetivo impulsar el desarrollo y crecimiento de nuevos talentos en esta disciplina.

El festival se realizará con el respaldo de la Fundación para el Desarrollo del Deporte Falconiano (Fundefal) y con el aval de la Federación Venezolana de Patinaje y se extenderá durante tres días a partir del 12 al 15 de febrero.

Asimismo, como parte de la agenda inclusiva se organizarán recorridos en puntos emblemáticos de la entidad como el Camino de la Felicidad, el Centro Histórico, los Médanos de Coro y las Cataratas de Hueque.

Premio paradisíaco

Con miras a la participación de clubes de patinaje de velocidad provenientes de todos los rincones del país, el comité organizador del evento estableció atractivos premios como un viaje a las paradisíacas playas de Adícora para el equipo campeón del apartado de menores, y otras recompensas para los ganadores del maratón de 45 km y las pruebas de en velocidad en la división adulta. .

F/Prensa Mindeporte

F/Imagen Referencial