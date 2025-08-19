Patinaje de velocidad en Asu2025: Wilmary Toro debutó con par de medallas

El patinaje de velocidad venezolano empezó con una jornada soñada en los Juegos Panamericanos Junior al obtener medalla de plata y de bronce gracias a la gran actuación de Wilmary Toro.

La patinadora aragüeña fue la primera en pisar la pista en competencia oficial para la delegación nacional a las 9:00 a.m. (hora local), para la final de los 200 m contra meta.

Tercer lugar

Rápidamente, con un tiempo de 19.339 segundos en acción sobre sus ruedas, consiguió el tercer mejor crono y la medalla de bronce en una carrera que no era su fuerte.

Sin embargo, entre la propia sorpresa, aceptó estar contenta, porque «entrené y me mentalicé en ella, esto apenas es el comienzo, pues la mta es la de oro”.

Registro récord

Ya adentrada la tarde en Asunción, Wilmary volvió a salir a la pista justamente con la intención de mejorar el material de la medalla obtenida con anterioridad. En el segundo heat de los 1000 m sprint individual llegaría, además de la clasificación a la final, una nueva marca continental.

En dicho heat cruzó en la primera posición con un tiempo de 1:31.257 que la coronó como la nueva poseedora del récord de Juegos Panamericanos Junior.

Ya en la final, la estrategia tomó más protagonismo dejando a un lado el tiempo y priorizando la fuga de la última vuelta de las cinco que conforman la prueba.

Roce perjudicial

Allí se mantuvo firme con su plan pero un roce con la competidora Catalina Lorca de Chile sobre el final de la carrera, permitió que la colombiana Kollin Castro se escapara y finalizara con el oro, mientras que la venezolana culminó con la plata y la chilena con el bronce.

“Este es el esfuerzo y la dedicación día tras día, lágrimas, sudor, pero estoy feliz por el resultado. Este martes me queda otra prueba más y vamos con todo para lograr ese oro”, expresó luego de bajar del podio panamericano.

Rojas sexto

José Carlos Rojas fue el encargado por la rama masculina de iniciar con el camino del patinaje en ASU 2025, lamentablemente no pudo colarse entre los ganadores del día.

Rojas viene de sufrir una lesión en la clavícula y se recuperó en un corto lapso de tiempo para concursar en estos juegos. En su primera incursión en los 200 m contra meta finalizó sexto con un tiempo de 18.355.

Mientras que en la jornada vespertina estuvo en el heat 2 clasificatorio a la final de los 1000 m sprint individual y con un tiempo de 1:26.902, no le alcanzó para entrar en la carrera que ofertaba preseas.

Este martes continuará la acción en el patinaje de velocidad con las pruebas de 500 m distancia individual femenino y masculino, y los 5000 m por puntos femenino y masculino.

F/Prensa Venezuela