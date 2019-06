Paul Giamatti y el trasfondo de ‘Billions’: «No hay forma de reunir una gran fortuna sin delinquir»

Dos Globos de Oro, cuatro premios del Sindicato de Actores, dos premios Critics Choice y una nominación al Oscar. Poco tenía que demostrar ya Paul Giamatti en el cine, la televisión, el teatro y hasta el doblaje y la producción cuando en el año 2015 se embarcó en el proyecto de ‘Billions’.

Cuatro años y las mismas temporadas después, el actor ha estado en Madrid en plena promoción de la serie de Showtime cuyas cuatro primeras temporadas están disponibles bajo demanda en Movistar+, tras haber sido renovada para una quinta que llegará en 2020 a Movistar Series.

Vertele ha podido hablar con él para saber qué debemos esperar de esa peculiar relación de su personaje con el de Damian Lewis, aunque se ha mostrado igual de intrigado que los fans: «No tengo ni idea. Sé tanto como el espectador de la última temporada».

Una circunstancia que para él se convierte en aliciente: «Lo bonito de esta serie es que nadie sabe lo que va a pasar», y que le sigue animando a mantenerse en el proyecto pese a que su carrera es muy polifacética: «Siempre me había parecido interesante hacer televisión. Es un riesgo, pero puedo hacer otras cosas ya que sólo son seis meses», explica mientras esboza una sonrisa.

«Cuando una fortuna es tan grande, algo no está bien»

Más allá de su labor en la serie, nos interesa conocer su reflexión sobre el retrato que Billions hace de cómo se consiguen y se mantienen las grandes fortunas. Y su respuesta no decepciona: «Es un retrato muy oscuro. Amasar grandes fortunas de dinero te lleva a territorio criminal, parece mostrar que no hay forma de reunir tanta riqueza sin delinquir».

Giamatti rememora incluso una anécdota real sobre Putin para demostrar que los oligarcas tienen tanto dinero que no pueden «ni cuantificar cuánto dinero tienen, hay tantos lugares extraños donde colocan el dinero…». Lo que le hace incidir en su postura: «Cuando una fortuna es tan grande, hay algo que no está bien en algún sitio».

La sonrisa vuelve a aparecer en su cara cuando le planteamos si no estaría bien que todo ese retrato oscuro se contase en una serie pero con nombres y apellidos de los verdaderos protagonistas: «Eso sería bonito, pero no creo que vaya a producirse».

Sobre Trump: «Todo el mundo sabe que es un criminal»

El actor no se corta, y reflexiona al mismo respecto sobre lo que aporta Billions: «Una cosa interesante de la serie es que te presenta a todos esos personajes para hablar de la complacencia que tenemos con ellos. Hay un tipo ahora que preside Estados Unidos y todo el mundo sabe que es un criminal. A la gente parece que no le importa, eso es lo que da miedo».

Por ello, Giamatti cree que daría igual que se hiciese esa serie con nombres y apellidos para denunciar los crímenes y la corrupción, e incluso se muestra dispuesto a participar en ella: «Podemos decir nombres, pero parece que nadie se preocupa. No hay cadáveres… ¿Para qué? Están ganando dinero y no están haciendo daño, es como si fuese así. Puedes dar nombres y la gente pensará que pueden tener cohetes e ir a la luna».

Reconoce que en la serie «hay elementos de Hollywood»

Con la misma franqueza responde al cuestionarle si hay en la serie hay un trasfondo de lo que en realidad ocurre en Hollywood: «Sí, es una especie de fantasía. Hay elementos de Hollywood que son verídicos en cuanto al tema financiero».

Esas «cloacas» que refleja Billions, que Giamatti define como un «ajedrez político y financiero», fueron las que más le llamaron la atención: «Me atrajo que me parecía un drama interesante. Es un concepto muy elaborado con toda la acción puramente mental».

No se olvida de Chuck Rhoades Jr., el fiscal de los Estados Unidos al que encarna en la serie y al que define como «un personaje psicópata» del que sobre todo le atrajeron «sus facetas más sociopolíticas». Y cuatro temporadas después, mantiene esa atracción a la que también se suma el juego con Bobby Axe, el personaje de Damian Lewis: «Sigue siendo interesante para mí, es un género interesante, dos maestros de espía».

Para el futuro, nos deja claro que aprovechará al máximo los seis meses al año que le deja libre Billions: «Haré otras películas. He conseguido producir una serie de televisión, Lodge 49, y me gustaría hacer más teatro. Puedo hacer más cosas, esto no me lleva todo mi tiempo, está bien», dice bromeando.

F/eldiario.es

F/Web