PCV advirtió sobre consecuencias de la incorporación de la religión al escenario político y social venezolano

De acuerdo con el secretario general, Oscar Figuera, la religión actualmente es utiliza por las fuerzas de la reacción para imponer los intereses del imperio

__________________________________________________________

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), en la voz de su secretario general, Oscar Figuera, calificó de “corrupta y bonchona” a grupos de la oposición venezolana por su participación en distintos actos de corrupción con los que han perjudicado a sus seguidores y al país en general.

“La derecha venezolana, instrumento de la agresión imperialista, no tiene fuerza moral ni ética ni política para expresar la voluntad legitima de sectores del pueblo venezolano, pero (…) esta oposición que encabeza el auto proclamado (Juan Guaidó) es una oposición descalificada por sus conducta política de demandar la agresión contra nuestra pueblo y por su conducta moral de cogerse para ellos, los reales que el imperialismos les entrega para la agresión”, expresó Figuera en la rueda de prensa semanal de la organización.

En otro orden de ideas, el vocero habló sobre la postura del PCV en relación al tema religioso a propósito de los anuncios hechos por el mandatario nacional, Nicolás Maduro, con respecto a esta materia. En este sentido, “queremos exhortar al ciudadano presidente de la República a revisar en profundidad el camino que se ha propuesto transitar, es un camino que puede afectar la unidad nacional, que puede incorporar en el escenario político y social venezolano, una confrontación que le sirve al imperialismo, que es la confrontación religiosa”, advirtió Figuera.

Según el vocero, “Venezuela, cultural e históricamente, ha sido y es un Estado laico, y quienes ejercen las posiciones de gobierno tiene que tener en cuenta que es un hecho positivo, que le permite construir ciudadanas y ciudadanos pensantes, reflexivos críticos autocríticos, y no ovejas”.

Indicó que la religión es una materia que actualmente es utiliza por las fuerzas de la reacción”, por las fuerzas que expresan los intereses del imperialismo para subvertir los procesos de cambios a escala mundial.

No obstante, manifestó que con esto el PCV no quiere decir que todas la personas que son parte de una religión, actúan conscientemente a favor de los intereses imperiales. El respectó, Figuera aseguró que “todos los venezolanos tiene pleno derecho de ejercer su condición religiosa”, a entender que esa es una condición que corresponde al ámbito privado y no al de la gestión publica, pues en este le corresponde al Gobierno y al Estado garantizar que ninguna religión se imponga sobre otra.

T/ Romer Viera Rivas

F/ Miguel Romero

Caracas