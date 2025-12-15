‌Pdvsa informa que fue objeto de ataque cibernético que pretendía detener su operatividad

Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, a través de un comunicado, que la empresa fue objeto de un ataque cibernético dirigido a detener operatividad.

Asimismo, destacó que gracias a la pericia del talento humano de Pdvsa, «las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo. Por lo que se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación».

Señalaron que este intento de agresión se suma a la estrategia pública del gobierno de los Estados Unidos de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería. «La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza. Fue precisamente su compromiso, peritaje y lealtad que permitieron detectar y neutralizar este nuevo ataque».

Petróleos de Venezuela, S.A. rechaza categóricamente esta acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano. Es de recordar que no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano.



F/VTV