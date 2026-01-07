PDVSA y EEUU negocian venta de volúmenes de petróleo mediante una transacción estrictamente comercial (+comunicado)

Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informó que actualmente avanzan las negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, como parte de las relaciones comerciales que existen entre ambos países.

A través de un comunicado emitido por la estatal petrolera, afirmó que se trata de una transacción estrictamente comercial.

A continuación texto integro del comunicado:

PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos

Petróleos de Venezuela, S. A.(PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países.

Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.

PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global.

REDACCIÓN MAZO