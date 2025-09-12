El pedalista cubano José Domínguez selló con victoria la quinta etapa de la Vuelta a Venezuela

El pedalista cubano José Domínguez se impuso en el día más largo de la vuelta, un total de 201 kilómetros de recorrido que el antillano finalizó en solitario tras 5 horas, 7 minutos y 43 segundos para darle la primera alegría al conjunto de la isla en el quinto día de la 62° edición de la Vuelta a Venezuela.

La etapa se desarrolló en su inicio en formato de circuito con salida desde la Alcaldía de Carora, en Lara, y con llegada en la población de Araure, estado Portuguesa, donde Dominguez logró consolidar su escapada con una victoria.

El ciclista cubano fue escoltado por el colombiano Cristián Damián del equipo GW Erco-Shimano y en la tercera casilla el criollo Luis Gómez del conjunto Fina-Arroz-Banca Amiga.

Liderato extendido

Luis Mora de la Gobernación de Trujillo extendió por cuarto día su liderazgo en la clasificación general de la Vuelta con un acumulado de 19 horas, 52 minutos y 43 segundos, escoltado por el colombiano Juan Carlos López (GW Erco-Shimano) a 43 segundos y el nacional Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).

Mientras que la clasificación por puntos la encabeza el cafetero Cristián Damián con 45 unidades, Jorge Abreu (Fina Arroz-Banca Amiga) lidera la montaña con 20 puntos y Franklin Chacón comanda los sprints intermedios con 28 puntos.

Doble etapa

El sexto día de la Vuelta a Venezuela se llevará a cabo con doble etapa, en la sesión matutina se realizará la primera contrarreloj de 8.5 kilómetros en la población de Araure, y una segunda parte de 148.5 kilómetros que se desplegará desde Araure hasta la ciudad de San Felipe, en Yaracuy.

