Pedro Calzadilla: “Ahora sí está Bolívar acompañando un proceso auténtico y profundo”

A partir de 1840, las oligarquías criollas y sus gobernantes confiscaron la figura y memoria de Bolívar para colocarlo al servicio de sus intereses y al proyecto de un país esclavista, oligárquico, que desprecia a los humildes, a los pueblo indígenas. El monumento a Bolívar en el Waraira Repano está sobre la mesa. Hoy El Libertador le diría a los venezolanos “vamos a vencer”

____________________________________________________________

Pedro Calzadilla, hasta hace muy poco presidente del Centro Nacional de Historia, sostiene que Bolívar es una creación colectiva para los venezolanos. Bolívar es quien lidera la creación de esta república, de esta nación, pero también nosotros como pueblo somos los creadores de un libertador. Nosotros nos dotamos de un libertador, de una figura que es el centro de gravedad del pueblo venezolano. Señala que lo dice así, tal cual: Bolívar es nuestro centro de gravedad cultural, político.

Entonces, agrega y detalla, que el proyecto nacional que está en desarrollo toma como lugar de realización, el recuerdo, la figura, la memoria, de un líder fundador. Por eso eso es lo entrañable de Bolívar, que no es simplemente una figura histórica, es un referente identitario, emocional, afectivo.

Invitado a aproximarse a Bolívar, con motivo de celebrarse 236 años de su nacimiento, y que este 2019, cuando se cumplen 200 años de aquel 1819, tan significativo en la vida del héroe como guerrero y libertador, Calzadilla asienta que el caraqueño no es solo una figura que tu encuentras en los libros de historia, sino que te lo tropiezas desde que naces en el corazón del pueblo venezolano, de allí la profundidad, la incomprensión a veces de cómo funciona eso de Bolívar y el pueblo venezolano.

“Esa relación que es ancestral, y digo ancestral porque tiene por lo menos dos siglos. Entonces, es la pregunta que uno se hace, tratando de descifrar el juicio, por lo general con una carga negativa, sobre la idolatría de un héroe por un pueblo, el personalismo, la interpretación del destino histórico de un pueblo con relación a Bolívar. Hay quienes han formulado esa crítica. Yo creo que ahí corresponde decirlo con toda propiedad, y para decirlo, y entender este fenómeno con propiedad, hay que ver de dónde viene, de dónde salió todo esto, y por qué la memoria de Bolívar está atravesando completa la historia de estos docientos años . Bolívar en vida, primero y luego ya muerto, ha estado atravesando la historia del pueblo venezolano”, reflexiona Calzadilla, contactado en esta ocasión en la Casa de la Historia Insurgente, ubicada unos metros más abajo de la casa natal de El Libertador.

Calzadilla se ocupa hoy de presidir la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y forma parte de la Comisión Presidencial Bicentenaria 2021, encargada de organizar y articular los actos y obras para conmemorar los 200 años de la Batalla y victoria de Carabobo.

Con el tema de Bolívar, que lo seduce y lo apasiona, frecuentemente alude a Hugo Chávez, reconociéndole el mérito de haber bajado a Bolívar del mármol frío de las estatuas y de habérselo devuelto a los venezolanos. En esta oportunidad insiste en esa idea, pero con mayor fuerza y determinación: Chávez liberó a Bolívar de la cárcel donde lo mantuvo secuestrado la burguesía venezolana desde 1840. ¡Anha! Entonces, Chávez saca a Bolívar de esa prisión y lo pone a dialogar de nuevo con las esperanzas del pueblo venezolano. ¡Ah, ajá!, y aquí está Bolívar acompañando un proceso auténtico y profundo.

El libertador de El Libertador

Calzadilla plantea destacar una idea que le parece hay que decirla y volverla a decir, porque a veces puede no entenderse: por qué cuando uno ve una foto del período de Juan Vicente Gómez en una oficina, vez a Bolívar; cuando estudias el período de Guzmán Blanco, estudias también que fue un gran bolivariano, que exaltó la figura de Bolívar. Igual ocurre si vas más atrás. Es que después de 1840 no hay ningún gobernante que reniegue de Bolívar. En el año 1842 , explica, se traen sus restos, y se procede a hacer como una reconciliación de las élites políticas con El Libertador, a pagar sus culpas, porque lo sacaron de la patria, lo reniegan, lo traicionan, fundan una república antibolivariana que nace en 1830 en su sentido más amplio, y sin embargo esos personajes que dan vida al desarrollo de un proyecto que nace de espaldas a Bolívar, como bien lo dijo el maestro Briceño Guerrero, todos colocan luego, a Bolívar en el centro de su discurso y lo reconocen como el padre fundador: ninguno dice que no es, aunque hubo matices.

“Ese es el gran logro de la oligarquía, eso lo estudió muy bien Germán Carrera Damas: el gran logro de las oligarquías que gobiernan a Venezuela, en lo cultural, simbólico, identitario, que les permite a ellos darle permanencia y solidez a su proyecto histórico, nacido en 1830, que es el proyecto oligárquico y que luego se transforma en un proyecto de democracia. En ese proyecto enarbolan a Bolívar, y logran hacer la ecuación siguiente: esto que tenemos es lo que soñó Bolívar, esta república es la que soñó Bolívar, este orden de cosas, con sus imperfecciones, es lo que Bolívar tenía previsto, es decir, nosotros estamos cumpliendo con el ideario de Bolívar . Y resulta que esa república que nace es una república esclavista, excluyente, es una república oligárquica, antidemocrática, que desprecia a los humildes, a la clases sociales, a los grupos étnicos mayoritarios, es una república que tranza la soberanía nacional, que es capaz de entenderse con los imperios. Eso ocurre en los siglos XIX y XX con tirios y troyanos. Era la confiscación de Bolívar, el Bolívar insurgente, libertario, que pide la libertad de los esclavos; ese Bolívar desapareció. Queda la imagen de un Bolívar que va a legitimar el proyecto histórico de la burguesía”, indica Calzadilla en esta sostenida reflexión.

Ese Bolívar, continúa, quedó ahí, anidando en el corazón del pueblo, aunque personajes como Alí Primera con sus canciones, logró rescatarlo, hasta que llega Chávez y dice: vámonos con Bolívar a liberarnos, ahora sí que es una tarea pendiente.

“Entonces, Chávez hace la otra hazaña: le desbarata a las oligarquías el secuestro de Bolívar. Yo digo que Chávez es el libertador de El Libertador, porque a la prisión donde la oligarquía lo metió prisionero, Chávez viene y lo saca, y vuelve a hacer dialogar a Bolívar, sus enseñanzas, sus ideas, su recuerdo, con un proyecto popular, soberano, independiente. Ahora sí está Bolívar acompañando un proceso auténtico y profundo. Esa es la gran hazaña, es el gran tesoro. Cuando se habla del legado de Chávez, siempre trato de dar mi opinión en el sentido de que para mí el legado más importante es haberle arrebatado el monopolio de Bolívar a las oligarquías y haberlo puesto en el lugar donde no ha debido salir, que es con el pueblo, acompañando sus cosas, su vida, sus premuras, sus alegrías, en un proceso de liberación que no por casualidad se llama Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ahora sí, por primera vez el proyecto que muere con Bolívar en diciembre de 1830, otra vez está en marcha… y estamos en batalla para hacerlo cumplir”, confiesa.

Vamos a vencer

En cuanto a las cualidades de Bolívar, piensa Calzadilla que estaba dotado de facultades extraordinarias que le permitieron afrontar los desafíos a los que se enfrentó. Entre ellas, destaca la tenacidad, la constancia, la perseverancia, cualidades que también atribuye al comandante Chávez.

Bolívar se propuso, en primer lugar, romper con toda sujeción externa y derrota a España. Luego está su proyecto social de redención de los humildes, en el sentido de que este país es para todos, todos son ciudadanos, pero el tiempo no le alcanzó ni los compañeros que lo rodearon fueron leales a esa idea. El otro gran propósito fue la unión de nuestra América.

Además de su tenacidad, en Bolívar se resalta su capacidad de interpretar el pasado, ponerlo al servicio del presente y mirar hacia el futuro. Veía cosas donde no las veía más nadie.

“El mismo día en que se libra la batalla de Carabobo, el propio 24 de junio, cuando escribe el parte y da el reporte a la República de Colombia, dice al Congreso: hoy se ha confirmado el nacimiento político de Colombia. Lo dice horas después del triunfo de Carabobo. Nadie podía imaginar que ese triunfo iba a marcar la historia. El lo ve, lo sabe”, señala.

El año 1819, Calzadilla lo muestra como glorioso en la vida del héroe: instala el Congreso de Angostura, pronuncia su discurso, la pieza más importante de su pensamiento político, se encuentra con José Antonio Páez en el llano apureño, parte a la Nueva Granada, remonta Los Andes, en una hazaña increíble, vence en Pantano de Vargas, donde emerge la figura de Juan José Rondón, triunfa en Boyacá. En Bogotá organiza, ordena y regresa. El 17 de diciembre de 1819, como si fuese poco, se promulga la Ley fundamental de Colombia.

“Un año glorioso, de dificultades”, señala Calzadilla.

-Usted fue ministro de Cultura ¿ Qué pasó con el monumento a Bolívar en el Waraira Repano?.

– El comandante Chávez lo retomó y se entusiasmó otra vez. Durante mi gestión no estuvo planteado pero fue una idea que cautivó enormemente a Chávez. Eso está allí, a lo mejor lo hacemos. No te sorprenda si en algún momento eso se reactiva.

-¿Qué le diría Bolívar a esta generación de hoy?

-Si a Bolívar le tocara decirnos algo, nos diría lo que le tocó decir en los peores momentos y en las dificultades mayores: vamos a vencer, vamos a vencer. Triunfar depende de quien tiene en sus manos el destino; es una decisión, un espíritu, una voluntad, una fuerza. Ningún indicador daba cuenta de los venezolanos, los latinoamericanos lograran la independencia. Todo indicaba que cualquier proyecto insurreccional, libertario, iba a fracasar, pero resulta que es que no depende de lo material. El lo dice en el año 18, se lo dice a Irvine, el agente estadounidense con quien forcejea en unas cartas donde Bolívar demuestra su talante democrático y su capacidad de argumentar y su convicción sobre lo sagrado de la soberanía, que no era transable. Él le dice, por fortuna con frecuencia se ha visto a un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Hoy se lo volvemos a decir que este puñado de hombres y mujeres libres de Venezuela, vamos a vencer a ese poderoso imperio como lo estamos venciendo.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco

Caracas