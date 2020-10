Pedro Chourio cambió el beisbol por el baloncesto

Aunque usted no lo crea, Pedro Chourio llegó a firmar en el beisbol con Medias Rojas de Boston y Águilas del Zulia, pero al final se decantó por el baloncesto: “Llegué al baloncesto en el año 2012. Estuve en un campamento con Trotamundos (de Carabobo) en 2011 donde inicié. Antes jugaba béisbol. Mi hermano, mi primo David Cubillán. Tengo una familia que juega baloncesto. Crecí viendo baloncesto, viendo la LPB y viendo a Gaiteros del Zulia”.

Vía Instagram, Germán Jaspe conversó con el escolta con experiencia en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) las ligas de Argentina y Uruguay: “Estaba en Maracaibo, la pretemporada comenzaba en enero y me hicieron la invitación. Me lo tomé tranquilo, no me lo creía. Poco a poco iban avanzando los entrenamientos y no pensé que estaba haciendo las cosas tan bien. Llegó el coach Iván Déniz en ese momento y me dijo que hacía el equipo”.

El escolta ya estaba firmado por el apodado “Expreso Azul” y recordó: “Cuando se habla de Trotamundos de Carabobo para mí es mi familia. El Fórum (de Valencia) es mi segunda casa. Un núcleo de jugadores que son más que compañeros de equipo. Siempre estamos en comunicación. Orgulloso de ser parte de esa familia. Agradecido con ellos por darme la oportunidad de formar parte de esta organización”.

El nativo de La Pastora en Maracaibo logró su primer trofeo con Trotamundos en 2019: “La organización tenía trece años sin ganar en Venezuela. El año pasado fue especial, un año atípico, pero todos estábamos comprometidos con el equipo. Guaros (de Lara) era favorito, pero nos mantuvimos concentrados y haciendo cada quien su trabajo”.

Guaros fue el equipo que le dio al zuliano Chourio la oportunidad de ganar internacionalmente, cuando rememoró el campeonato en la Liga Suramericana con el club larense: “Mi primer título como jugador de baloncesto. Me permitió entender lo que necesita un equipo para ganar. Creo que ese fue el principal aprendizaje que me llevé de Guaros de Lara. Fue un paso importante”.

En 2017, Chourio se convirtió en el jugador 215 de la historia en vestir la camiseta de la selección nacional de Venezuela: “La selección es un sentimiento totalmente diferente. Todos nos la llevábamos bien. La gente no se imagina como es el ambiente dentro de la selección. En 2015 recibí mi primer llamado y poco a poco fui ganándome el respeto para estar entre los 12 de la selección… Es un trabajo de día a día. Siempre procuro mejorar. Nunca permitan que alguien les diga que no pueden. Que salgan a luchar y a trabajar cada día por su sueño”.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía LPB

Caracas