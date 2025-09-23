Pedro Infante: Pueblo venezolano sale con sus fusiles a defender la patria

“El pueblo venezolano manda un mensaje claro al mundo, sobre todo en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde vimos al presidente del imperio decir algunas barbaridades. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela, millones de hombres y mujeres alistados, marchamos y nos venimos a la avenida Bolívar con fusil en mano para que sepan que estamos dispuestos a todo para defender la patria”, expresó el vicepresidente de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Infante.

Durante la gran movilización de la Milicia Nacional que tomó las calles de Caracas para mostrar el respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros, Infante destacó la preparación de los cuerpos combatientes en los cuarteles militares y su compromiso con la patria, a lo largo de varias operaciones especiales en todo el país.

“Nosotros estamos aquí en una marcha que representa la fusión popular militar policial, son cuatro semanas de trabajo, de preparación de nuestro pueblo en entrenamiento”, recordó sobre las movilizaciones «El pueblo va a los cuarteles», «Ejercicio Independencia 200», «Caribe Soberano 200» y «Los cuarteles van al pueblo», actuaciones inéditas que permitieron hacer un trabajo de acompañamiento, de resguardo y de vigilancia en puntos estratégicos a nivel nacional.

“Y continuamos en este ejercicio aquí, en la avenida más importante de Caracas, en la avenida Bolívar, que se llena de su pueblo, de sus hombres, mujeres, orgullosos de formar parte de la Milicia Nacional, que sale a defender a la Revolución Bolivariana y a la patria venezolana”, refirió en relación al despliegue de este martes.

El también parlamentario de la República Bolivariana ratificó que “los venezolanos queremos paz, nunca la guerra”, y la nación, su Gobierno y ciudadanos trabajan para preservar al país como integrante de la gran zona de paz de la región, establecida así por todas las naciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

Infante exigió a los imperialistas y enemigos externos e internos respetar la autonomía, la soberanía, la independencia y autodeterminación del pueblo venezolano.

“Nuestro pueblo es un pueblo digno que quiere paz, pero con soberanía, autodeterminación y sobre todo dignidad; somos un pueblo valiente y somos coherentes con nuestra historia heroica de defender lo que hemos ganado con tanta lucha”.

T/VTV