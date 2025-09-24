Película “Alí Primera” se estrenará en Yaracuy este jueves

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) anunció la proyección de la película “Alí Primera” para este jueves 25 de septiembre a las 4:00 p. m. en la sala de cine Yaracuy, antigua Cinemateca, ubicada en la avenida Intercomunal San Felipe El Fuerte.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que la entrada a esta función será totalmente gratuita, haciendo accesible el filme para toda la comunidad.

Asimismo, indicó que el filme ha sido clasificado con censura “A”, lo que significa que es apto para todo público.

El filme dirigido por el cineasta Daniel Yegres Richards, fue producido por La Casa Humana del Cine y cuenta con el patrocinio de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida. El largometraje narra la vida del cantautor Alí Primera, explorando su ascenso como el máximo exponente de la “canción necesaria”, sus inicios, alegrías, decepciones y amores.

MINCULTURA / REDACCIÓN MAZO