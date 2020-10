Película venezolana Especial se estrenará Festival Internacional de Cine de Chicago

Especial primer largometraje venezolano protagonizado por un actor con síndrome de Down, Greyber Rengifo, bajo la dirección de Ignacio Márquez tendrá su estreno mundial en la sección Nuevos Directores, del 56° Festival Internacional de cine de Chicago, uno de los más prestigiosos de la industria.

Especial cuenta la historia de Chúo, un joven profundamente encantador quien debe navegar los desafíos de la edad adulta temprana con síndrome de Down mientras busca construir una vida independiente de su atribulado padre, un percusionista frustrado y refugiado en la bebida. Separados durante mucho tiempo por un océano de silencio y vergüenza, ¿podrán los dos hombres construir un futuro común?

La película, escrita y dirigida por Ignacio Márquez y producida por José Antonio Varela, participará en la sección New Directors Competition (competición de nuevos directores), de la selección oficial del 56° Festival Internacional de Chicago, el más antiguo de Estados Unidos y uno de los más reputados de la industria a escala internacional, el cual se llevará a cabo del 14 al 25 de octubre, en formato virtual, a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19.

De acuerdo a una nota de prensa, para Márquez filmar este largometraje ha sido un proceso muy personal ya que durante gran parte de su carrera artística “he tenido la suerte de haber sido impactado por la prodigiosa luz de las personas Síndrome de Down” indicó.

“Siento una profunda conexión con su condición, con su manera de ver el mundo, con el poder incandescente de su ingenuidad, pero también con la impotencia ante el rechazo cotidiano y la imposición de un entorno que tradicionalmente los anula, desde el familiar hasta el social. Ellos me han enseñado que los límites no existen y he tenido el privilegio de conocer a la franqueza en estado puro, un don de su condición del que estaré eternamente agradecido y que quiero compartir”, afirmó el cineasta que en el 2012 estrenó el cortometraje Sueño Down, incluido en la selección oficial en más de 25 festivales internacionales y premiado en cinco de ellos.

Márquez, quien lleva más de 18 años trabajando con personas de esta condición, adelantó que Especial “es una película que nos hará sentir bien, pues nos revelará el poder único, y a la vez oculto para la mayoría, de las personas síndrome de Down”.

“Se trata de una película que nos va a confrontar con la discriminación tácita que la sociedad ejerce sobre las personas que considera diferentes, de cómo el arte puede construir puentes, del prodigio de amarse y aceptarse tal como uno es. Un retrato íntimo, nada complaciente pero cargado de esperanza”, aseguró el director quien con este estrena su segundo largometraje (el primero fue Ley de fuga, Premio Especial del Jurado en el 17° Recontres Du Cinéma Sud-Américain de Marsella, Francia 2015).

T/ Redacción CO

F/ Cortesía D.A.

Caracas