Peligrosa tormenta invernal amenaza a EE.UU. y declaran emergencia

Una peligrosa tormenta invernal amenaza este viernes cerca de la mitad de Estados Unidos (EE.UU.) con fuertes nevadas y temperaturas muy por debajo de los cero grados previstos durante el fin de semana, por lo que al menos 14 estados del país han declarado ya el estado de emergencia.

Doscientos treinta millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas, avanza por el sur y el medio oeste del país y se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo.

Los meteorólogos advierten de que las intensas nevadas y las bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de «catastróficas» capas de hielo que convertirán las carreteras en especialmente peligrosas.

Para anticipar los peligros de la tormenta y canalizar recursos especiales, han declarado el estado de emergencia Nueva York, Arkansas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia, además de la ciudad de Washington D.C.

En Mineápolis (Minnesota) se esperan este viernes temperaturas de hasta -32 °C, en Chicago (Illinois) de -28 °C y en Cleveland (Ohio) de -24 °C. Para el sábado, Nueva York podría alcanzar los -14 °C y Washington D.C. los -11 °C.

El frío polar también afectará a la vecina Canadá, donde las autoridades advierten que la sensación térmica podría descender hasta los -50 °C, lo que puede provocar congelación de la piel en pocos minutos.

Las aerolíneas estadounidenses han cancelado casi dos mil vuelos previstos para el sábado, según los registros del portal FlightAware, reseñan Agencias Internacionales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran largas colas en supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresura a abastecerse de suministros como agua embotellada, alimentos enlatados y papel higiénico de cara al fin de semana.

El presidente del país, Donald Trump, aprovechó la tormenta invernal para negar el cambio climático, sin hacerse eco de las llamadas a la precaución de las autoridades locales y del Servicio Meteorológico Nacional.

