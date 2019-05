Pensamiento y producción literaria de García Linera son base de análisis y estudio internacional

El trabajo intelectual y pensamiento crítico que el vicepresidente Álvaro García Linera presenta en sus obras literarias fue la base de inspiración para renombrados investigadores y estudiosos de las ciencias sociales, quienes lo analizaron en varias publicaciones interesadas en una exposición profunda de las diversas teorías y posiciones respecto a la realidad actual de la política y la sociedad, informaron fuentes institucionales.

“Uno de estos interesantes trabajos lo realizó el investigador puertorriqueño Jaime Rodríguez Matos, con el título “El espejo del izquierdismo especulativo: Álvaro García Linera y la incalculabilidad de la política” (“The Mirror of Speculative Leftism: Álvaro García Linera and the Incalculability of Politics”, título original en inglés)”, reseña una nota institucional.

Según la nota, ese trabajo fue publicado en el más reciente número de la revista inglesa Culture, Theory and Critique, dedicada a difundir investigaciones originales de alta calidad.

Por su parte, el estudiante de maestría en Ciencias Humanas, Alexis Capobianco Vieyto, realizó el escrito titulado “Tres perspectivas sobre la vía democrática al socialismo o avanzar en democracia al socialismo: Rodney Arismendi, Nicos Poulantzas y Álvaro García Linera”, trabajo que fue presentado para Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad de la República de Montevideo, de Uruguay.

Otra publicación titulada “O Que é uma revolução?”, de la obra “¿Qué es una revolución?, de la Revolución Rusa 1917 a la revolución de nuestros tiempos” (título original en castellano), de Álvaro García Linera, fue impresa en idioma portugués por la editora brasileña Expressao Popular, la cual se encuentra a la venta por internet.

En la presentación del texto en la página web de Livraria Expressao Popular, destacan que García Linera es considerado “uno de los autores latinoamericanos más activos en estos años del nuevo siglo, funda en una síntesis cotidiana tres caras de su actuación política: intelectual marxista, dirigente político y gobernante”.

Finalmente, hasta marzo de 2019, la revista ecuatoriana “Religación” realizó una convocatoria denominada, para la presentación de trabajos de análisis e investigación respecto al pensamiento de Álvaro García Linera, bajo el título “Nación comunidad y Estado: aproximaciones críticas a la obra de Álvaro García Linera”, que formarán parte del insumo para la publicación del volumen 4, número 14, que estará a consideración del público en julio de este año.

