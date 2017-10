Periodista brasilera Fania Rodrigues considera necesario masificar información sobre la verdad de Venezuela

La periodista del medio de comunicación Brasil Do Fato, Fania Rodrigues, consideró necesario masificar la información sobre la verdad de Venezuela, frente a las campañas de descrédito promovida por las grandes corporaciones de la prensa en el exterior.

Entrevistada en el programa Toma Nota Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, la comunicadora social señaló la importancia de dar a conocer el significado de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, debido a que en Brasil todavía no se tiene conocimiento de su funcionamiento.

“Existen muchas dudas de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente porque en Brasil siempre trata de confundir a la gente. Hay poca información. Es necesario aclararlo más, hablarlo más, masificarlo más porque la gente está muy confundida”, expresó Rodrigues en el programa conducido por el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas.

Por otra parte, destacó la masiva participación del pueblo este domingo y señaló que este acto, en el que participó 61,14% del padrón electoral, muestra que Venezuela es “un país civilizado, democrático y de una gente que está dispuesta de expresar su voluntad en las urnas”.

En este sentido, señaló que en la jornada electoral se pudo medir el liderazgo que tienen las fuerzas revolucionarias, quienes conquistaron 18 de 23 gobernaciones, así como se midió la poca movilización de la oposición quienes consiguieron 5 gobernaciones.

Al respecto, manifestó que este panorama se debe a que los electores de la oposición ya no confía en el discurso violento y de fraude, que ha caracterizado a este sector durante los últimos años.

“Lo que ha cambiado son los electores opositores y no los dirigentes opositores y han respondido en las urnas”, subrayó.

OPOSICIÓN VACÍA

La periodista brasileña, que ha cubierto varios eventos electorales en Venezuela, señaló que la oposición está vacía políticamente.

“La oposición no es homogénea (…) lo que noté hablando con ellos es que tienen discursos distintos. Cuando hablé con la Juventud del partido Voluntad Popular, -me percaté- de que está vacía políticamente. A mí no me dijeron nada”, aseveró.

“Le pregunté cómo está organizada la MUD (Mesa de la Unidad) y él me contesta criticando al Gobierno (…) lo que quiero es entender a la oposición –le reclamé-. Con dos diputados que entrevisté, sentí un vacío de información; no hay mucho proyecto político. Como periodista, es un poco frustrante”, reseñó Rodrigues.

La comunicadora contó que le ha tocado conversar con los dos bandos, los del gobierno y la oposición, y entrevistó, a dos días antes de las elecciones (el 15 de octubre), al diputado de Acción Democrática (AD) Edgar Zambrano y le preguntó si la oposición iba a reconocer los resultados y su respuesta fue “es nuestra obligación. Así se hace en los países democráticos”.

Texto/CO, con información de AVN, VTV

Foto/Archivo