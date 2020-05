Periodista de RT fue amenazada de muerte por mercenarios contratados para dar golpe de Estado en Venezuela

Repudio generalizado han causado las amenazas de muerte emitidas por Silvercorp USA -empresa del mercenario Jordan Goudreau contratada para intentar un golpe de Estado privado contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro-, en contra de la periodista Érika Ortega Sanoja, corresponsal del medio RT (Russia Today) en Venezuela.

La cuenta @SilvercorpUsa tuiteó este domingo en la noche: «A los mercenarios se les paga. Para librar al mundo de cómplices de Maduro como tú, yo haría ese trabajo gratuitamente con mucha alegría». El tuit fue una respuesta a Sanoja, quien reseñó otro mensaje de la cuenta, en el que la empresa informó que supuestamente habían logrado introducir en Venezuela a 60 mercenarios para su operación.

Paradójicamente, la amenaza contra Ortega ocurrió el domingo 3 de mayo, cuando se celebra el Día Mundial por la Libertad de Prensa.

El tuit de Silvercorp USA fue eliminado por la empresa Twitter luego de numerosos reportes emitidos por los usuarios de la red social, debido a que las amenazas de muerte están prohibidas en dicha red. Sin embargo, la cuenta de Silvercorp continúa activa.

Esta es una captura del tuit antes de ser eliminado. Actualmente, al intentar acceder a él se muestra el mensaje «Este Tweet incumplió las Reglas de Twitter».

SilverCorp firmó contrato por 212 millones de dólares para golpe en Venezuela

Casualmente, este domingo el propio Goudreau fue entrevistado por la periodista venezolana Patricia Poleo, a quien le mostró el contrato que él firmó con el diputado venezolano Juan Guaidó, en el que éste se comprometía a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, cobrando a cambio 212 millones de dólares.

Al respecto, Erika Ortega tuiteó: «Se molestó Jordan Groudeau o (quien le maneja la cuenta) porque lo llamé ‘mercenario’. Dice que me mataría gratis. ¿Cómo se llama a quienes reciben dinero para asesinar a otra persona? ¿Será que he debido llamarle “sicario”? Tal vez el eufemismo de “contratista” le gustaría más».

Apoyos a la periodista

Ortega Sanoja obtuvo numerosos tuits de apoyo, entre ellos el de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien escribió: «El fanático supremacista que dirigió la incursión armada contra Venezuela, siguiendo instrucciones del Gobierno de EEUU, ¡ya sabe lo que les ocurre cuando asoman su cabeza mercenaria! Sepa, Goudreau, que las mujeres venezolanas lo esperamos, gratis, pero con profunda pasión patria».

La organización no gubernamental de derechos humanos Sures tuiteó: «La corresponsal de RT, Erika Ortega Sanoja, es amenazada de muerte por contratista @SilvercorpUsa, propiedad del mercenario Jordan Goudreau. Él ha participado en operaciones en Irak y Afganistán».

La periodista Helena Villar, también de RT, escribió: «No lo veréis en las noticias. Tampoco en ONG’s o asociaciones de periodistas. A los profesionales de RT se les puede amenazar con total impunidad, que el resto de la profesión callará mientras se rasgan las vestiduras ante cualquier exabrupto de Trump a la prensa.

Agustín Otxotorena le escribió a Goudreau: «Te has quedado a refugio, en vez de arriegarte con los idiotas que has enviado al matadero para poder chantajear a Guaido. Ademas de cobarde, eres un miserable, so bolsa».

Jorge Recio también escribió en forma satírica: «Oh, se ofendió. Qué hombre tan lindo, tiene un alma tan altruista».

T/albaciudad.org